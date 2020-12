LeBron James fecha extensão contratual com Lakers

O astro LeBron James fechou uma extensão contratual com o Los Angeles Lakers. A informação foi divulgada, na tarde desta quarta-feira (2), pelo repórter Shams Charania, do site The Athletic.

De acordo com a publicação, o acordo com a franquia angelina é válido por duas temporadas e o camisa 23, que está prestes a completar 36 anos, vai receber US$85 milhões em salários.

Esse acerto não só impedirá que LeBron teste o mercado como agente livre irrestrito no ano que vem, mas assegura a sua permanência em Los Angeles até junho de 2023.

O novo vínculo, que possui os máximos parâmetros a que o astro era elegível, começará a vigorar na offseason de 2021. Nesta temporada, LeBron vai receber US$39,2 milhões em salários, referentes ao último ano de seu contrato.

Ao final da extensão, James terá acumulado, em 20 anos de carreira, cerca de US$435 milhões em salários. Desse modo, ele se tornará o jogador mais bem pago da história da NBA.

LeBron chegou ao Lakers em 2018, após passagens por Cleveland Cavaliers (2003-2010 e 2014-2018) e Miami Heat (2010-2014). Em 2019/20, a grande estrela da NBA liderou o time angelino ao título da temporada (o quarto dele e o 17º da franquia), sendo, inclusive, eleito o MVP das finais pela quarta vez.

Com a permanência de LeBron acertada, o Lakers busca, agora, fechar uma extensão contratual com o ala-pivô Anthony Davis, outra peça-chave para o sucesso da equipe.

Para a temporada 2020/21, o time angelino já acertou as chegadas do armador Dennis Schroder, do ala-armador Wesley Matthews, do ala Alfonzo McKinnie e dos pivôs Montrezl Harrell e Marc Gasol.

Siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA:

Instagram

YouTube

Twitter

Facebook