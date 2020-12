Leeds se recupera de goleada para United, volta a vencer e encerra série boa do Burnley

Um gol de pênalti anotado aos 5 minutos do primeiro tempo deu ao Leeds United a vitória necessária contra o Burnley por 1 a 0, no estádio Ellan Road, neste domingo (27). O “magro” placar foi suficiente para o time de Marcelo Bielsa recuperar-se moralmente na Premier League.

A equipe, que busca a permanência na primeira divisão, vinha de goleada humilhante para o Manchester United (6 a 2), resultado que tem o poder de desestabilizar qualquer time.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A sorte do Leeds United é ter Bielsa, técnico que mantém suas convicções até nos piores momentos. Ele transmitiu aos jogadores o que era necessário fazer e foi compensado com a necessária vitória.

Especialmente durante o primeiro tempo, o Leeds mostrou todo o reportório do treinador, com posse de bola, triangulações e muita pressão ofensiva. A vantagem e o próprio cansaço fizeram com que a equipe diminuísse o ritmo na etapa final.

Aliás, o abafa final do Burnely só não pode ser elogiado porque faltou o gol para os visitantes.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O atacante Patrick Bamford foi quem converteu a penalidade, aos 5 minutos da primeira etapa. O pênalti foi cometido pelo goleiro Nick Pope, que derrubou o artilheiro do Leeds.

Com o triunfo, o time de Bielsa soma agora 20 pontos em 15 rodadas e está na 11ª colocação. Já o Burnley, que até fez um bom segundo tempo, é o 16º, com 13 em 14 jogos.

Ameaçados pelo rebaixamento, os visitantes vinham de uma boa sequência de resultados. Eram duas vitórias (Arsenal e Wolverhampton) e dois empates (Everton e Aston Villa). Ainda assim, tem só dois pontos acima do Fulham, o primeiro na zona da degola.

Patrick Bamford recebe abraço dos colegas após marcar de pênalti para o Leeds United Molly Darlington – Pool/Getty Images

Leeds United 1 x 0 Burnley

GOL: Bamford (LEE), aos 5 min do 1ºT

LEEDS UNITED: Meslier; Dallas, Ayling, Struijk e Alioski; Phillips; Raphinha (Poveda), Klich (Shackleton), Rodrigo (Pablo Hernádez) e Harrison; Bamford. Técnico: Marcelo Bielsa

BURNLEY: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee e Taylor; Benson (Stephens), Brownhill, Westwood e Pieters (Jay Rodríguez); Wood e Barnes. Técnico: Sean Dyche

Patrick Bamford chegou ao décimo gol em 15 jogos pelo Leeds na Premier League nesta temporada. Mark Viduka precisou de nove jogos e Tony Yeboah de 14 para alcançar o mesmo feito em décadas recentes pelo clube.

Sob o comando de Bielsa, o Leeds confirmou a vocação para derrotar times piores colocados do que ele. Foram quatro vitórias e um empate em seis jogos. Mas a dificuldade é tirar pontos dos que estão acima. Foram seis reveses, um empate e apenas uma vitória.

Apesar de não estarem na “primeira parte da classificação”, as equipes foram bem ofensivas. O Leeds United chutou 11 vezes ao gol contra 14 do Burnley.

Classificação

– Leeds United, 11º lugar, 20 pontos

– Burnley, 16º lugar, 13 pontos

Próximos jogos

Terça-feira, 29/12, 15h*, West Bromwich x Leeds United, Premier League

Terça-feira, 29/12, 15h*, Burnley x Sheffield United, Premier League

*horário de Brasília