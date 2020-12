Legacies 3ª temporada: tensão está no ar em novo trailer da série

A 3ª temporada de Legacies está programada para chegar à emissora The CW em breve, em um pouco mais de um mês. A nova season da série, que é um spin-off de The Vampire Diaries, está começando a ter mais informações divulgadas.

A Escola Salvatore está retornando cheia de emoções e dúvidas a serem respondidas. Por conta disso, nesta quinta-feira (10), saiu o primeiro trailer da temporada 3 de Legacies.

Confira:

Dicas do trailer da 3ª temporada de Legacies

A partir do trailer, podemos ter algumas ideias de como as coisas vão se desenrolar. Vale lembrar que Hope e Landon estão em perigo, já que os dois estão em estado de sono profundo e precisam ser despertados. Hope acabou nessa situação ao tirar Josie de seu subconsciente, enquanto Landon ficou assim após ser atingido por Rafael com a flecha dourada.

No desenrolar do teaser, podemos ver que Rafael, cheio de arrependimento, está disposto a sacrificar a própria vida para permitir que o espírito de Landon viva utilizando o corpo dele. Já Landon está disposto a abrir mão da própria vida para salvar Hope e fazer com que ela acorde.

A 3ª temporada de Legacies

Fora a busca por uma solução para a situação de Hope e Landon, pouco se sabe sobre a nova season de Legacies. Uma suposição lançada pelo site TV Fanatic é a de que será criada uma brecha para que o Super Esquadrão vá atrás do Necromante, porém, nada confirmado pela produção da série.

Além disso, os atores Leo Howard e Ben Levin foram promovidos para o elenco principal. Com isso, Ethan e Jed, respectivamente, tornaram-se personagens regulares na nova temporada.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: The CW

A 3ª season está programada para estrear, nos Estados Unidos no dia 21 de janeiro de 2021.