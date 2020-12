Legends: Marvel anuncia nova série documental no Disney+

Nesta terça-feira (15), por meio de sua conta oficial no Twitter, a Marvel Entertainment anunciou uma nova produção para o Disney+. Trata-se de Legends, uma série documental que vai fazer uma retrospectiva da jornada dos diversos personagens presentes no Universo Cinematográfico da Marvel.

Os dois primeiros episódios ficarão disponíveis a partir do dia 8 de janeiro e trarão Wanda Maximoff e Vision, protagonistas da série WandaVision, para o centro das atenções. Com isso, o público verá ainda mais sobre o romance dos dois, examinado com maior riqueza de detalhes.

Vale lembrar que a produção protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany faz primeira apresentação em 15 de janeiro na plataforma de streaming.

Confira o anúncio feito pelo Twitter:

“Marvel Studios: Legends” is a new series that revisits some of the most iconic moments from the MCU, one character at a time. Kicking off with Wanda Maximoff and Vision, the first two episodes start streaming January 8, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/SPsXrdh7R9

— Marvel Entertainment (@Marvel) December 15, 2020