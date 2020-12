Leicester desperdiça pênalti, mas busca empate com Crystal Palace no fim e dorme na vice-liderança

O Leicester City tinha a chance de dormir nesta segunda-feira na vice-liderança da Premier League. E conseguiu, ainda que não tenha vencido. A equipe buscou um empate com o Crystal Palace por 1 a 1, fora de casa, pela abertura da 16ª rodada.

Wilfried Zaha abriu o placar no Selhurst Park, em Londres, e Harvey Barnes definiu a igualdade aos 38 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, os Foxes vão 29 pontos e sobem para o segundo lugar, ultrapassando no saldo de gols o Everton, que teve seu jogo nesta segunda adiado por conta de casos de COVID-19 no Manchester City. O líder Liverpool tem 32 pontos e jogará na quarta-feira contra o Newcastle United fora de casa.

Já o Palace, que vinha de quatro rodadas sem vencer (duas derrotas e dois empates), segue sem um triunfo desde que fez 5 a 1 no West Bromwich em 6 de dezembro. Os comandados de Roy Hodgson têm 19 pontos e aparecem no 13º lugar no momento.

As duas equipes entraram em campo apenas dois dias depois de seu último jogo, o que influenciou para muitas mudanças nas escalações – foram 12. Com a bola rolando, os visitantes foram mais perigosos ao longo da primeira etapa e tiveram posse de bola amplamente superior (67,3%), assim como mais finalizações (9 a 2). Na melhor delas, Iheanacho desperdiçou um pênalti. Depois de Thomas ter sido derrubado por Tomkins na área, o atacante foi para a cobrança e parou em defesa de Guaita.

Na volta do intervalo, o time da casa abriu o placar aos 13min, quando Townsend levantou da direita, Zaha apareceu nas costas de Tielemans e mandou para o fundo da rede, anotando seu oitavo gol nesta Premier League. Barnes empataria com um chute rasteiro de fora da área já no fim da partida.

Crystal Palace 1 x 1 Leicester City

GOLS: Zaha (Crystal Palace); Barnes (Leicester City)

CRYSTAL PALACE: Guaita; Clyne, Tomkins, Kouyaté e Mitchell; Townsend, Milivojevic, Riedewald (McArthur) e Schlupp (Ayew); Benteke e Zaha. Técnico: Roy Hodgson

LEICESTER CITY: Schmeichel; Justin, Amartey, Evans e Thomas; Choudhury (Tielemans) e Mendy; Ayoze Pérez, Praet (Vardy) e Barnes; Iheanacho (Gray). Técnico: Brendan Rodgers

-O Leicester mudou 7 jogadores em relação ao empate com o Manchester United no sábado – só Schmeichel, Evans, Justin e Barnes seguiram entre os titulares

-O Crystal Palace mudou 5 jogadores em relação à derrota para o Aston Villa no sábado – só Guaita, Kouyaté, Milivojevic, Schlupp, Zaha e Benteke seguiram entre os titulares

-Este foi o 6º pênalti contra Guaita em 71 jogos do goleiro na Premier League. Ele defendeu uma cobrança pela 1ª vez – foram 4 gols sofridos e uma bola na trave

-O Leicester teve seu 10º pênalti em seu 16º jogo nesta Premier League – o dobro do que os times que mais se aproximam na estatística. Nunca uma equipe teve tantos pênaltis em tão poucos jogos na competição. Até então, a marca mais expressiva era do Blackburn em 25 jogos em 1994-95. O dado é do Opta Sports

-Wilfried Zaha participou diretamente de metade dos 20 gols do Crystal Palace nesta Premier League (8 gols e duas assistências)

-Harvey Barnes marcou pelo 2º jogo seguido e soma 5 gols nesta Premier League

-Finalizações: Crystal Palace 4 x 17 Leicester City

-Finalizações no alvo: Crystal Palace 1 x 3 Leicester City

-Posse de bola: Crystal Palace 34,5% x 65,5% Leicester City

Classificação

Crystal Palace, 13º lugar, 19 pontos

Leicester City, 2º lugar, 29 pontos

Wilfried Zaha chuta para marcar pelo Crystal Palace diante do Leicester City Getty Images

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltarão a campo no final de semana pela Premier League, já em 2021.

Sábado, 02/01, 12h*, Crystal Palace x Sheffield United

Domingo, 03/01, 11h15*, Newcastle United x Leicester City (com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App)

*horário de Brasília