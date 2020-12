Leicester empata com Manchester United na abertura do ‘Boxing Day’ da Premier League

Na abertura do ‘Boxing Day’, Leicester e Manchester United empataram em 2 a 2, no King Power Stadium, neste sábado, em confronto direto pela vice-liderança da Premier League. Rashford e Bruno Fernandes marcaram os gols dos Red Devils. Barnes e Vardy anotaram para os donos da casa.

> Confira a tabela do Campeonato Inglês

Com o resultado, o Leicester se manteve em segundo lugar na tabela com 28 pontos, um ponto a frente do Manchester United, que agora soma 27 pontos, em terceiro lugar na tabela do Campeonato Inglês.

O Leicester volta aos gramados já na próxima segunda-feira, diante do Crystal Palace, às 12h, fora de casa. No dia seguinte, terça-feira, o Manchester United recebe o Wolverhampton, às 17h, no Old Trafford.

‘BOXING DAY’

O “Boxing Day” é uma das maiores tradições do futebol na Inglaterra. Todo dia 26 de dezembro, logo depois do Natal, clubes de várias divisões do país vão a campo em jogos com estádios cheios em um dia de festa. Neste ano, devido a pandemia, estádios sem público para acompanhar a tradicional festa.

O JOGO

A partida entre o vice-líder e o terceiro colocado começou agitada e o Manchester United foi quem assustou primeiro. Logo no primeiro minuto de partida, Bruno Fernandes fez jogada pela esquerda, cruzou na medida e Rashford, sozinho, cabeceou para fora. O Leicester respondeu aos 8. Vardy recebeu um lindo lançamento e ficou cara a cara com De Gea, mas o atacante tirou demais e a boa foi para fora.

O jogo era lá e cá, com chances de gols para os dois lados, e Bruno Fernandes acabou sendo decisivo para as mudanças no placar do primeiro tempo. Aos 23, o meia deu um toque sutil que acabou deixando Rashford sozinho para marcar o gol do Manchester United. Mas o meia português foi de garçom a vilão. Aos 31, Bruno perdeu a bola no campo defensivo e viu Barnes acertar um lindo chute de fora da área para empatar. O jogo ficou mais amarrado e as equipes foram para o intervalo com a igualdade no placar.

No segundo tempo, as equipes continuaram buscando o ataque, mas exageravam nas bolas alçadas na área e poucos lances reais de gol foram criadas. O Manchester United promoveu as entradas de Pogba e Cavani, buscando ter um time mais ofensivo para buscar a vitória.

Funcionou. Aos 35, Cavani conseguiu achar um passe para Bruno Fernandes e o português, mostrando que realmente era o personagem do jogo, colocou o Manchester United na frente novamente. Mas o jogo era muito disputado e ainda havia tempo para o Leicester buscar o empate.

Caminhando para o fim da partida, aos 40 minutos, Pérez fez boa jogada pela direita, cruzou e encontrou Vardy entre os zagueiros na área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol e empatar a partida.