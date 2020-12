Leicester quebra jejum, vence lanterna no apagar das luzes com gol de Vardy e volta a colar nos líderes da Premier League

Fora de casa, o Leicester City visitou o lanterna Sheffield United e contou com um gol de Vardy nos acréscimos do segundo tempo para garantir a vitória por 2 a 1. A partida, válida pela 11ª rodada da Premier League, foi realizada no estádio Bramall Lane, neste domingo (06/12).

Com o resultado, os Foxes quebraram um jejum de quatro jogos oficiais seguidos sem vencer e chegaram aos 21 pontos, na terceira posição do torneio.

Melhores desde o começo da partida, os visitantes acertaram a trave esquerda do adversário com a finalização de Jamie Vardy após passe de Pérez.

Os Foxes abriram o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após jogada pela esquerda, Albrighton tentou finalizar, mas foi bloqueado pela defesa do Sheffield. A bola sobrou dentro da área para Ayoze Pérez, que chutou, de primeira, com o pé direito. O goleiro Ramsdale ainda tentou defender, mas não conseguiu.

Mesmo sem conseguir levar perigo ao gol adversário, os donos da casa empataram aos 26. Após cobrança de escanteio pela esquerda, McBurnie subiu mais alto que do que a defesa do Leicester e cabeceou no canto direito de Schmeichel, que não alcançou a bola. Foi o primeiro gol do jogador na temporada.

Antes do intervalo, James Maddison finalizou com perigo na trave esquerda de Ramsdale, aos 47. O Leicester terminou o primeiro tempo com 72% de posse de bola e oito chutes ao gol, enquanto Sheffield só finalizou uma vez.

As equipes voltaram com pouca inspiração no segundo tempo, abusando dos cruzamentos altos nas áreas, mas sem sucesso. Quando o jogo caminhava para um empate, o Leicester balançou a rede aos 47. Vardy recebeu passe na frente e chutou no canto direito na saída do goleiro.

Sheffield 1 x 2 Leicester

GOLS: McBurnie (Sheffield); Pérez e Vardy (Leicester)

SHEFFIELD UNITED: Ramsdale, Egan, Bryan, Basham, Fleck, Lundstram (Norwood), Berge, Lowe (Osborn), Baldock, Burke, McBurnie

Técnico: Chris Wilder

LEICESTER CITY: Schmeichel, Evans 28, Fuchs, Fofana, Mendy (Ndidi), Tielemans, Justin, Albrighton, Maddison, Pérez (Iheanacho) e Vardy.

Técnico: Brendan Rodgers

Vardy comemora gol do Leceister Jason Cairnduff – Pool/Getty Images

– O Sheffield fez o gol na 1ª finalização no jogo.

– McBurnie marcou o 1º gol na Premier League na temporada no 20º chute.

– Ayoze Pérez marcou apenas o 2º gol nas últimas 17 partidas na Premier League. O último gol dele foi também contra o Sheffield, em julho.

– O Leicester venceu os últimos 6 jogos contra o Sheffield.

– Jamie Vardy fez gols nas últimas 5 partidas fora de casa na Premier League.

Classificação

– Sheffield: 20º lugar, com 1 ponto

– Leicester City: 3º lugar, com 21 pontos

Próximos jogos

Domingo, 13/12, 9h*, Southampton x Sheffield United – Premier League

Quinta, 10/12, 17h*, Leicester City x AEK – Europa League

*horário de Brasília