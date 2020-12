Leicester vence o Tottenham fora de casa e assume a vice-liderança do Inglês

Neste domingo, o Leicester visitou o Tottenham e conseguiu um importante resultado ao vencer o Tottenham por 2 a 0, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. Com gols de Vardy, de pênalti, e Alderweireld, contra, os Foxes ultrapassaram os Spurs na tabela e assumiram a vice-liderança.

Com o tropeço, o Tottenham estacionou nos 25 pontos, na quarta colocação. Na próxima rodada, o time terá pela frente o Wolverhampton, no domingo que vem, às 16h15, fora de casa. Enquanto isso, o Leicester foi aos 27 pontos, na segunda posição. O próximo compromisso da equipe é contra o Manchester United, em casa, no sábado, às 9h30.

O jogo – O primeiro tempo de Tottenham e Leicester foi de pouca inspiração, com as duas equipes encontrando dificuldades para criar. No entanto, os visitantes conseguiram abrir o placar no último lance nos 45 minutos iniciais, quando Aurier derrubou Fofana dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Vardy bateu forte e no meio do gol para marcar.

Os Spurs voltaram desatentos para a segunda etapa e o Leicester chegou a marcar o segundo, porém Maddison estava impedido. Mesmo assim, os Foxes continuaram no ataque e ampliaram aos 13 minutos. Albrighton arrancou pela direita e cruzou para Vardy, que tocou de cabeça. A bola desviou em Alderweireld e matou Lloris.

O Tottenham até se lançou ao ataque, porém não conseguiu diminuir o placar. Na melhor chance da equipe, Son finalizou na pequena área e Pickford fez uma grande defesa no reflexo.