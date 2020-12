Leicester vence Tottenham fora, assume a vice-liderança da Premier League e Mourinho vê Klopp disparar na ponta

Se antes estava embalado na liderança, agora o Tottenham já vê o Liverpool abrir vantagem na ponta da Premier League. Neste domingo (20), a equipe de José Mourinho foi derrotada por 2 a 0 dentro do New Tottenham Hotspur Football Stadium em confronto direto pelo Leicester City.

Com a derrota em casa, os Spurs seguem estacionados nos 25 pontos, e agora estão na 4ª posição na tabela, seis pontos atrás do time de Jürgen Klopp.

Já os comandados por Brendan Rodgers confirmam a manutenção da ótima campanha e assumem a 2ª colocação no Campeonato Inglês, com 27 pontos.

Visitantes levam perigo primeiro

O Leicester levou perigo à defesa do Tottenham aos 13 minutos. Após cobrança de falta na grande área, a bola ficou viva e sobrou para Fofana, que ajeitou de letra para a chegada de Jamie Vardy. O centroavante chutou forte, mas em cima dos zagueiros.

Com uma formação que priorizava a maior posse de bola no meio de campo, os Spurs tinham em Son e Kane as válvulas de escape para ataques rápidos. Muito marcados, os jogadores encontravam dificuldades para produzir lances de perigo.

A primeira bola do Tottenham na direção do gol aconteceu apenas aos 33 minutos. Em cobrança de falta pelo lado direito da intermediaria, Harry Kane bateu forte, e ainda contou com desvio na barreira par dar trabalho ao goleiro Schmeichel, que fez a defesa.

A melhor chance de gol dos donos da casa na primeira etapa aconteceu aos 40. Após cobrança forte de escanteio na grande área, Kane levou a melhor pelo alto em disputa com Tielemans. A bola, no entanto, saiu por cima do gol de Schmeichel.

Já nos acréscimos, a arbitragem contou com a ajuda do VAR para marcar pênalti de Aurier em Fofana. Decisivo, Jamie Vardy foi para a bola e superou Hugo Lloris com a batida seca, no meio do gol, abrindo placar aos 48 minutos.

O segundo tempo começou exatamente como acabou o primeiro: gol do Leicester. Após lançamento de cinema de Justin, Maddison dominou no ataque, avançou e deu na saída de Lloris. Desta vez, no entanto, o VAR entrou em ação para anular o tento, indicando impedimento do camisa 10 dos Foxes.

O 2 a 0, no entanto, não demorou para acontecer. Aos 13 da etapa complementar, Albrighton mandou lançamento para a grande área em busca de Vardy. O atacante conseguiu levar vantagem pelo alto contra Sissoko para escorar de cabeça. A bola ainda desviou em Alderweireld para matar Lloris e morrer no fundo das redes.

E agora?

Após a partida deste domingo, o Tottenham voltará a campo na próxima quarta-feira, diante do Stoke City, pela Copa da Liga Inglesa.

Já o Leicester descansará no meio desta semana, já que só enfrentará o Manchester United no dia 26, no King Power Stadium, novamente pela Premier League.

TOTTENHAM 0 X 2 LEICESTER CITY

GOLS: Jamie Vardy (48′) Toby Alderweireld (58/contra) para o Leicester City

Tottenham: Hugo Lloris; Aurier (Winks), Alderweireld, Dier e Reguilón; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele (Bale), Lo Celso (Lucas Moura) e Son; Harry Kane. Técnico: José Mourinho

Leicester City: Schmeichel; Justin, Fofana, Evans e Castagne (Amartey); Ndidi, Tielemans, Maddison, Albrighton e Barnes (Praet); Jamie Vardy (Iheanacho). Técnico: Brendan Rodgers

– Heung-min Son completou 250 partidas com a camisa do Tottenham;

– Brendan Rodgers venceu José Mourinho pela primeira vez; antes foram sete jogos, com dois empates e cinco vitórias do português;

– Jamie Vardy marcou nove de seus 11 gols nesta Premier League em partidas fora de casa;

– Vardy (11 gols) empatou com Son e Calvert-Lewin na vice artilharia do Inglês; todos atrás de Mohamed Salah (13).

– Tottenham chega a duas derrotas consecutivas por qualquer competição pela primeira vez na temporada;