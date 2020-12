Lembra dela? Ex-BBB Samantha conquista pentacampeonato Mundial de Jiu-Jitsu · .

Primeira eliminada do BBB3, em 2003, Samantha Freitas ganhou destaque no mundo esportivo ao se tornar pentacampeã Mundial de Jiu-Jitsu. O torneio, um dos mais importantes do esporte, foi disputado no último sábado (19), nos Estados Unidos, onde ela mora e tem duas academias.

A atleta conquistou a medalha na categoria Master aos 46 anos de idade. A vitória veio com gosto de superação. “Lutei com o calcanhar com entorse e estourei ele de novo na segunda luta. Mas consegui!”, comemorou.

A ex-sister é formada em Educação Física e quando entrou no reality show da Globo era personal trainer de uma famosa academia do Rio de Janeiro.

Depois que teve os três filhos (Davi, 9, e os gêmeos Damian e Logan, 6) e começou a competir para valer, Samantha atribuiu ao Jiu-Jitsu uma transformação em sua vida.

“Jiu-Jitsu é uma peça fundamental para um lutador de qualquer modalidade ser completo. Em termos de defesa pessoal, é a luta mais eficiente. Ele te faz uma pessoa melhor pois ensina respeito, disciplina, limites. E no tatame estamos todos iguais”, disse ao GShow.

Após deixar o confinamento do programa logo na primeira semana, na edição que foi ao ar há 17 anos e teve Sabrina Sato como destaque, Samantha acredita que sua personalidade pode ter sido responsável por colocá-la na berlinda. Apesar disso, ela acha que poderia ter ido mais longe no jogo.

“Minha eliminação foi meio injusta. Me colocaram no Paredão com a Juliana (a atriz Juliana Alves) que tinha entrado no voto popular. Eu sabia que ia sair. Sou mandona, autoritária, agitada. Não gosto de ficar parada. Ficava na casa delegando coisas. Minha personalidade assustou e incomodou. E eu não soube jogar. Entrei para me divertir, fiquei maravilhada com as pessoas, com a casa. Fiquei encantada. Mas em nenhum momento em pensei em jogar”, explicou.