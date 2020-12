Lembretes diários para ajudar todo estudante

Estudantes passam por maus bocados em seu processo de aprendizagem para obtenção de metas. Concurseiros e vestibulandos sabem bem a cobrança que é e como é difícil se manter com a autoestima elevada. Por isso resolvemos selecionar alguns lembretes bem importantes que devem estar na agenda diária de todo estudante. Acompanhe!

1 – Você não se parece com ninguém

Algo muito comum entre os estudantes é querer se comparar aos outros. Podem ser aos colegas que lutam pelo mesmo objetivo, a irmãos ou outros parentes que conseguiram bons resultados ou então a professores que contam suas vitórias, por exemplo.

Deve-se ter em mente que cada um tem um caminho a percorrer até o objetivo. E esse caminho será diferente, terá percalços, mas glórias também. E além disso, esses pontos positivos vêm a conta gotas. Portanto, não se compare. Saiba os seus limites e invista em suas capacidades reais.

2 – Não sinta culpa por fazer algo por você

Outro ponto chave que pode prejudicar estudantes é se sentir culpado por estar estudando. Já pensou nisso?

Há quem estude com muita culpa imaginando que aquela atividade tende a ser algo egoísta. Afinal, para ter alta performance é preciso abdicar de diversas coisas, como a rotina com a família, saída com os amigos, presença na vida dos filhos, etc.

3 – Dias ruins chegam ao fim

Sabe aqueles dias em que você não conseguiu focar o quanto gostaria e o quanto deveria? Pois é, eles acontecem para todo mundo. E a boa notícia, entretanto, é que dias assim chegam ao fim como todos os outros.

Desse modo, quando você não render nos estudos, não fique pensando que está tudo acabado. Amanhã é outro dia e você tem a chance de fazer diferente.

4 – Você está no tempo certo

Você não passou no concurso que sonhava em passar. Foi mal no vestibular. Nessas situações é muito comum estudantes acharem que não estão no caminho certo, que nunca vão conseguir ou então que já está ficando ‘velho’ demais.

O fato é que não há tempo ideal para passar num concurso, vestibular ou fazer o Enem, por exemplo. Continue tentando acertar, mudando seu método de estudo para adaptar ao seu estilo e verá que uma hora a aprovação chega!