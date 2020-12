Lenovo K12 e K12 Pro são anunciados na China

A Lenovo revelou oficialmente a linha de smartphones de entrada K12 e K12 Pro na China. Ambos os aparelhos são modelos rebatizados da Motorola com especificações que atendem especialmente o mercado asiático.

Em destaque, os dispositivos usam chips produzidos pela Qualcomm e Android 10. Eles também trazem 4 GB de RAM e 64 GB para armazenamento interno. Assim, as diferenças estão no tamanho da tela, no conjunto de câmeras e na bateria.

Smartphone Lenovo K12.Fonte: Lenovo/Divulgação

A versão básica do K12 apresenta um display LCD de resolução HD+ de 6,5 polegadas com recorte em formato de gota para a câmera de selfie de 8 MP. Na parte de trás, ele traz um sensor de 48 MP como câmera primária e uma lente de profundidade de 2 MP.

Acompanhado do chipset Snapdragon 460, o celular tem bateria de 5.000 mAh. Dessa forma, o smartphone traz configurações idênticas ao Moto E7 Plus.

Smartphone Lenovo K12 Pro.Fonte: Lenovo/Divulgação

O Lenovo K12 Pro se diferencia ao trazer uma tela LCD HD+ de 6,8 polegadas com espaço para a câmera de selfie de 16 MP. Na parte traseira, o modelo possui uma câmera tripla formada por um sensor primário de 64 MP e duas lentes de 2 MP.

Essa versão utiliza o chipset Snapdragon 662 e uma bateria de 6.000 mAh com carga rápida de 20W. Logo, suas configurações são uma “cópia” do Moto G9 Power.

Os dois novos aparelhos da Lenovo já estão em pré-venda na China.Fonte: Lenovo/Divulgação

Preços e lançamento

Previsto para chegar ao mercado chinês no fim de dezembro, o Lenovo K12 custará 799 Yuans – cerca de R$ 625. Um pouco mais caro, o K12 Pro tem o valor de 999 Yuans – cerca de R$ 780.

Ambos os aparelhos estão em pré-venda nas lojas chinesas. Ao adquirir um dos modelos antecipadamente, os consumidores do país asiático terão um desconto de 100 Yuans em cima do preço original.