Leonora invade cena de Êta Mundo Bom! para pagar mico; saiba como · .

Leonora (Ellen Rocche) sairá com o filme queimado de mais uma tentativa de emplacar sua carreira de atriz em Haja Coração. Ela conseguirá uma vaga para fazer figuração na novela Êta Mundo Bom! (2016), que foi no ar no mesmo ano da primeira exibição da trama de Daniel Ortiz. No crossover, a ruiva se desentenderá com o diretor Jorge Fernando (1955-2019) e sairá do estúdio arrastada pelos seguranças.

No capítulo previsto para ir ao ar na próxima segunda-feira (4), a ex-BBB da novela das sete da Globo aparecerá com roupas de época para participar de uma cena no cabaré da história de Walcyr Carrasco. As atrizes Priscila Fantin e Marianna Armellini, que interpretaram Diana e Clarice, fazem uma participação especial na sequência que vai ao ar em Haja Coração.

Além delas, o diretor Jorge Fernando interpretou ele mesmo na cena. “Oi, Jorginho, querido. Você não acha melhor eu ficar na frente? É que eu chamo muito mais atenção que essas duas”, pedirá Leonora, toda aparecida.

“Quem é você?”, indagará o diretor. “Eu? Leonora Lammar! Tá lembrado de mim?”, questionará a beldade. “Não. Vem cá? É alguma pegadinha?”, desconfiará Jorge Fernando.

Ao perceber que a situação inusitada é só fruto da falta de noção da figurante, Jorginho pedirá para ela ficar no fundo. “Fica lá atrás, amor, tá? preenche aquele espaço. Você tá meio robusta mesmo. Enche lá atrás”, ordenará.

Sem noção

A personagem de Ellen Rocche, no entanto, não se dará por vencida e empurrará as colegas em busca de um lugar de destaque diante das câmeras. “Corta! Ô, meu amor… Não falei pra você ficar lá atrás? Como é que você veio parar aqui na frente?”, reclamará o diretor.

“Sabe o que é? Foi esse velho tarado que ficou me apalpando. Aí, eu tive que vir aqui pra frente”, mentirá Leonora, antes de retomar a cena com outro par de dança no cabaré.

Romulo Arantes Neto, que viveu Braz em Êta Mundo Bom!, chegará para gravar e será surpreendido com uma atuação canastrona da ruiva. “Eu lhe amo com todas as minhas forças! E ela eu odeio com toda a minha alma”, declamará Leonora. A interrupção irritará Jorge Fernando, que chamará os seguranças para expulsar a aspirante a atriz da gravação.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

