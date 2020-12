Leozinho já jogou com Pedro, do Flamengo, e virou ‘novo fenômeno’ até para Falcão

Eleito o melhor jogador jovem de futsal do mundo em 2019, Leozinho é um dos destaques do Magnus, que busca o título da Liga Nacional de Futsal. A equipe de Sorocaba enfrentará o Corinthians na primeira partida da decisão, neste domingo. Xodó de Falcão, o ala de 22 anos impressiona pela habilidade com a bola nos pés e pela desenvoltura como driblou as dificuldades até despontar no esporte.

Natural de Petrópolis-RJ, o garoto tinha uma rotina puxada até os 17 anos. Ele estudava, treinava, trabalhava em uma estamparia com o pai e vendia roupas na feira aos domingos.

“Levantava às quatro horas da manhã para ganhar dinheiro e gostava de ter as minhas coisas e ajudar minha mãe também, contou o ala ao ESPN.com.br.

Grande destaque do futsal na região serrana, Leozinho ouviu muitas promessas que não se concretizaram. Em 2016, ficou três semanas em testes como meia no futebol de campo do sub-20 do Fluminense.

“O time tinha como destaques na época o Pedro, centroavante do Flamengo, o Calazans, do São Paulo, e o Wendel, do Sporting. Eu acho que fui bem, mas não tinha empresário com influência, e isso faz diferença no campo. Mas não guardo nenhum rancor”, contou.

Depois, ele passou um tempo em avaliação como atacante no Tigres-RJ, mas não foi aproveitado.

Leozinho seguiu no futsal e viu sua vida mudar – no começo de 2017 – depois que o treinador Roger Magalhães viu na internet que o Magnus iria fazer uma peneira para selecionar jovens.

“Eu estava com 17 para 18 anos e tinha falado para os meus pais que seria o último ano que iria tentar ser jogador. Depois, iria abandonar e só trabalhar. Tinham mais de mil atletas, mas fui um dos sete aprovados e sou o único que continua aqui até hoje”, contou.

O ala mudou-se para a Sorocaba e foi morar longe da família pela primeira vez. Depois de um mês, ele passou a jogar pelo sub-20 e a ser relacionado para algumas partidas do profissional, pelo qual estreou no final do ano.

Guilherme Mansueto/ Magnus Futsal

Parceiro de Falcão e Fred

Com isso, passou a jogar ao lado de Falcão, maior jogador de todos os tempos de futsal, e principal ídolo do jovem.

“Joguei com ele nos últimos jogos dele como profissional na final da Liga Paulista [vencida pelo Corinthians] na quadra. São momentos que jamais vou esquecer. Me inspiro no Falcão até hoje e se conseguir ganhar metade do que ele ganhou, tá ótimo.”, disse.

Os dois viraram amigos fora das quadras. Falcão chamou várias vezes Leozinho para participar dos vídeos no seu canal de YouTube – em um deles, o apresenta como “novo fenômeno” do futsal.

“É surreal e até difícil de explicar porque eu sempre ligava a TV para vê-lo jogar. Sempre que o vejo me dá um frio na barriga, parece a primeira vez (risos). Nunca imaginei estar perto dele. É um cara sensacional que me trata muito bem e espero levar essa amizade para sempre”, disse.

Em 2020, Leozinho ficou amigo de Fred, do canal “Desimpedidos”, que jogou por alguns meses no Magnus. O youtuber fez um reality show no qual realizava o sonho de virar um jogador profissional de futsal.

“É um cara sensacional e gigante. Ele levantou o patamar no nosso esporte, que é grande, mas pode ser ainda mais valorizado. Ele foi super humilde, era como um de nós e não teve tratamento especial. É um cara que levarei a amizade para sempre e as portas estão abertas”.

Leozinho ao lado de Fred Guilherme Mansueto

Leozinho aprovou o desempenho de Fred como jogador.“A única dificuldade que ele teve no começo foi na parte física, mas como ele chegou na pré-temporada isso ajudou bastante. Quando chegou a época de jogar ele estava preparado. Teria condições de jogar [profissionalmente], mas ele tem uma vida fora daqui. É complicado ele largar tudo o que conquistou como Fred, mas foi uma experiência muito bacana que ele vai levar para a vida toda. Ele valorizou a imagem de todo mundo, as redes sociais cresceram bastante por causa dele. A gente também o ajudou a realizar o sonho dele”, afirmou.

Campeão mundial de clubes pelo Magnus em 2019 e convocado algumas vezes para seleção brasileira principal, Leozinho sonha com voos mais altos na carreira.

“Fiquei muito feliz porque tem muitos jogadores buscando esse prêmio. É uma responsabilidade grande, mas é algo que sempre sonhei. Espero manter o alto nível e quero ganhar mais e chegar ao topo no futsal. Meus maiores sonhos são vencer essa Liga Nacional e ser campeão de uma Copa do Mundo pela seleção”, finalizou.