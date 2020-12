lesão de Arão preocupa, e Rogério Ceni ganha outro problema para pegar o Santos

Rogério Ceni ainda não conseguiu ter todo o elenco do Flamengo à disposição para uma partida. A última baixa da vez foi a do volante Willian Arão, que sofreu uma lesão muscular que o fará voltar apenas em 2021, e ainda existe a chance de perder Diego.

Depois de o exame ter diagnosticado uma contusão no músculo posterior da coxa direita, o volante entrou em trabalho integral de tratamento para acelerar o retorno, mas a expectativa é ruim.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A lesão não é tão simples e já tirou o camisa 5 do combate de outras duas partidas além da que será disputada no fim de semana. Arão é carta fora do baralho para pegar o Bahia, no dia 20, e o Fortaleza, no dia 26.

E a ausência do jogador foi ainda mais sentida por conta da situação dos atletas da mesma posição. Enquanto Thiago Maia está fora de combate por conta da cirurgia no joelho, Diego ainda não vive a melhor forma física.

Apesar de ter atuado contra o Racing, ele ficou no banco contra o Botafogo e tem presença incerta para pegar o Santos, Diego ainda será reavaliado. Caso o camisa 10 seja vetado, Rogério Ceni terá apenas João Gomes como nome para a função.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

João Gomes tem 19 anos e ainda não tem muita rodagem no time principal. São apenas quatro jogos com a camisa rubro-negra. O técnico Rogério Ceni deve chamar Daniel Cabral, também cria da base, para integrar o banco.

O Flamengo está na terceira posição do Brasileirão, com 42 pontos e oito atrás do líder São Paulo. Com um jogo a menos, o time carioca espera vencer e jogar a bomba para cima do Tricolor, que encara o Corinthians, no domingo, às 18h15, na Neo Química Arena.