O trabalho de Lisca como comandante do América-MG é um dos mais elogiados do futebol brasileiro neste momento. Vice-campeão mineiro e segundo colocado na Série B, o Coelho é um time badalado na atual temporada.

Mas a principal conquista do treinador foi a chegada à semifinal da Copa do Brasil, em que o time enfrentará o Palmeiras. O duelo começa nesta quarta (23), no Allianz Parque, pelo jogo de ida.

Para Lisca, além da chance de conquistar um título do tamanho da Copa do Brasil, o sucesso no torneio pode cumprir o papel de mostrar que seu trabalho vai além de seu apelido de Doido.

Para Lucas Kal, seu comandado no América até julho de 2020, seu apelido vem por conta de sua intensidade nos jogos, mas a alegria que passava nos treinos fazia valer a pena.

“O chamam de doido pelo estilo intenso que ele tem nos jogos, mas é um cara bem tranquilo no dia a dia, que brinca muito com os jogadores, leva uma alegria para os treinos. Apesar de ser bem humorado, ele tem muita experiência para saber lidar com cada momento, além de toda competência que tem como treinador. Ele me ajudou até o meu último jogo com a camisa do América MG”, disse.

“O Lisca é um grande treinador, como estão vendo pelo trabalho que está fazendo no América MG. Um treinador querido pelo grupo, que tem muita competência, o que faz com que os jogadores corram e se dediquem a cada jogo. É um clube que vou levar sempre no meu coração”, finalizou.

Formado na base do São Paulo, Lucas Kal foi emprestado pelo Tricolor ao Coelho em setembro de 2019 e deixou a equipe para rumar ao Nacional da Ilha de Madeira, seu clube atual. Em Minas Gerais, fez 28 jogos e marcou um gol.