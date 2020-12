Lewa imparável, golaço de Son, Neuer… Veja lances que consagraram os vencedores do The Best

Nesta quinta-feira, a Fifa realizou seu tradicional prêmio The Best, na Suíça, coroando os melhores jogadores e treinadores do mundo na temporada, de um maneira diferente, virtual, por conta da pandemia do coronavírus. O grande vencedor do dia foi o polonês Robert Lewandowski, que desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, após fazer uma esplendida temporada pelo Bayern de Munique, com três títulos, sendo o artilheiro nas três conquistas, marcando 55 gols em 47 jogos na temporada.

Entre as mulheres, o prêmio máximo ficou com a inglesa Lucy Bronze, atualmente no Manchester City, mas que fez a temporada que lhe valeu o The Best especialmente no Lyon, onde conquistou a Liga dos Campeões de 2019/2020. O melhor treinador masculino da temporada foi Jürgen Klopp, que vem revolucionando o Liverpool. O melhor goleiro do mundo eleito pela Fifa foi o também alemão Manuel Neuer, após grande época pelo Bayern de Munique.

E teve brasileiro premiado também. Na categoria FIFA Fan Award, Marivaldo Francisco, fanático torcedor do Sport, trouxe novamente o prêmio para o Brasil.

Para fechar as principais premiações do The Best, o sul-coreano Heung-Min Son desbancou De Arrascaeta e Luis Suárez e conquistou o Prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada, após fazer uma pintura em arrancada sensacional que só parou nas redes do Burnley, adversário do Tottenham na ocasião. Confira nos hyperlinks destacados os melhores lances e gols que consagraram todos os vencedores.