Lewandowski comanda virada sobre o Wolfsburg, supera 250 gols na competição e Bayern pode assumir liderança já na próxima rodada

Nesta quarta-feira (16), o Bayern de Munique voltou a vencer na Bundesliga, e em grande estilo. Em duelo válido pela 12ª rodada, na Allianz Arena, os bávaros saíram perdendo contra o Wolfsburg, mas o artilheiro da equipe Robert Lewandowski entrou em ação e comandou a vitória de virada por 2 a 1.

E foram os visitantes que abriram o placar. Logo aos 5 minutos, Maximilian Philipp balançou as redes para o Wolfsburg, que começou na frente.

A virada do Bayern começou a ser construída ainda na etapa inicial. Aos 46 minutos, em jogada bem trabalhada no campo de ataque pelos bávaros, Coman cruzou pela esquerda e encontrou a cabeça de Robert Lewandowski, que não perdoou e empurrou para o fundo das redes.

Com o tento, o atacante polonês, que é um dos finalistas do prêmio Fifa The Best, se tornou o 3º jogador na história a atingir a marca de 250 gols na Bundesliga, ao lado de Gerd Muller e Klaus Fischer.

E o camisa 9 bávaro não parou por aí. Logo aos 5 minutos do segundo tempo, Tolisso roubou a bola no meio-campo e passou para Lewa, que entrou na área e virou a partida para o Bayern. Este foi o 7º jogo consecutivo que o polonês balançou as redes contra os Lobos, sua vítima favorita na Bundesliga, com 23 gols marcados em 20 jogos contra a equipe.

Com os dois gols, Lewandowski chegou a 15 gols na atual edição da Bundesliga e aumentou a sua distância para os demais concorrentes, o primeiro deles Erling Haaland, do Borussia Dortmund, com 10 tentos.

Com o resultado, os bávaros, que vinham de dois empates consecutivos, foram a 27 pontos e seguem um ponto atrás do Bayer Leverkusen, líder da competição. Na próxima rodada, as duas equipes se enfrentam pela 13ª rodada e, em caso de vitória, assumem a ponta.

O Wolfsburg, por sua vez, segue em 5º na tabela, com os mesmos 21 pontos.

Robert Lewandowski superou a marca de 250 gols na Bundesliga Getty Images

Bayern de Munique 2 x 1 Wolfsburg

GOLS: Bayern de Munique: Lewandowski (2x) ; Wolfsburg: Maximilian Philipp

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Lucas Hernández; Tolisso, Muller, Coman, Gnabry e Sané; Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick

WOLFSBURG: Casteels; Mbabu, Lacroix, Pongracic e Roussillon; Schlager, Arnold, Baku, Brekalo e Maximilian Philipp; Weghorst. Técnico: Oliver Glasner

Classificação

Bayern de Munique: 2° colocado, com 27 pontos

Wolfsburg: 5° colocado, com 21 pontos

Próximos jogos

Sábado, 19/12, 14h30*, Leverkusen x Bayern – Bundesliga

Domingo, 20/12, 14h*, Wolfsburg x Stuttgart – Bundesliga

*horário de Brasília