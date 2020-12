Lewandowski lidera ranking de jornal britânico dos 100 melhores do mundo; Neymar é o 9º

O jornal britânico The Guardian divulgou nesta quinta-feira sua lista dos 100 melhores jogadores do futebol mundial. Assim como no Prêmio The Best, da Fifa, o atacante Robert Lewandowski foi o 1º do ranking.

Lionel Messi, em 2º, e Cristiano Ronaldo, em 3º, completaram o pódio. Neymar foi o brasileiro mais bem posicionado, em 9º. Além do craque do PSG, o goleiro Alisson (26º), o atacante Roberto Firmino (43º), o zagueiro Marquinhos (49º), o volante Fabinho (51º), o zagueiro Thiago Silva (54º), o volante Casemiro (56º), o meia Philippe Coutinho (81º), o atacante Richarlison (82º) e o goleiro Ederson (89º) foram os outros brasileiros que figuraram na relação.

O periódico contou com 241 juízes de 71 países diferentes para montar o ranking. Grafite, Jorginho, Zé Roberto e Everaldo Marques foram alguns dos nomes da mídia nacional que colaboraram na formação da lista.



25 melhores colocados do ranking do The Guardian (Foto: Reprodução)