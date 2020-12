LG lança fone de ouvido autolimpante por R$ 1.199 no Brasil

Nesta quinta-feira (3), a LG anunciou a chegada de seus fones de ouvido sem fio TONE Free FN6 no Brasil. O destaque do dispositivo fica para o sistema autolimpante presente em sua caixa de recarga, chamado de UVNano, que remove 99,9% das bactérias utilizando luz ultravioleta. Ele conta ainda com o Processamento Espacial de Fone de Ouvido (HSP), da Meridian, para garantir melhor fidelidade sonora.

Com a tecnologia HSP e seus drivers de 6mm, o TONE Free FN6 consegue entregar uma experiência sonora de qualidade ao usuário, buscando simular características de um alto-falante maior. O resultado é uma identidade sonora com vocais bastante claros e graves potentes, adequados para todos os estilos musicais.

No aplicativo TONE Free, disponível para Android e iOS, é possível controlar diversas funções do dispositivo, incluindo equalizadores e um buscador integrado, para encontrar algum fone perdido. Uma função em destaque, é o modo de Som Ambiente, que usa o conjunto de microfones duplos presentes nos fones para realçar barulhos externos e facilitar conversar sem precisar removê-los.

Fones de ouvidos TONE Free FN 6 possuem design refinado e resistente a água. (Fonte: LG / Reprodução)Fonte: LG

O TONE Free FN6 possui em seu corpo baterias que permitem a reprodução de até 6 horas de música ininterruptas. Ele vem acompanhado de uma caixa protetora que também é capaz de recarregá-los, entregando até 2 cargas completas para totalizar 18 horas de uso com qualidade. O conjunto possui as tecnologias de Fast Charging e Wireless Charging, que possibilitam mais de uma hora de músicas com apenas 5 minutos de recarga com ou sem fio.

Com design elegante, refinado e resistente à água e suor, o TONE Free FN6 já está disponível no Brasil em duas variedades de cor: Preto Elegante e Branco Moderno. Ele pode ser encontrado nas principais lojas varejistas do mercado nacional ou diretamente na loja online da LG, com valor sugerido de R$ 1.199.