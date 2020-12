LG Rollable: smartphone ‘enrolável’ será mais caro que dobráveis

Depois de algumas apostas pipocando nas mídias sobre uma possível data de lançamento, chegam via Twitter mais dicas sobre o smartphone com tela enrolável da LG – incluindo seu preço.

De acordo com o tweet do usuário @cozyplane, o LG Rollable, também chamado de LG Slide, o lançamento do produto está planejado para março de 2021, mas poderá sofrer um atraso até junho.

Quanto ao preço, o leaker afirma que o enrolável chegará às lojas por US$ 2.359 (cerca de R$ 12,3 mil em conversão direta), o que se revela um valor bem elevado quando comparado com o já muito caro Galaxy Z Fold 2, o dobrável da Samsung, lançado em setembro passado por US$ 2 mil (R$ 10,4 mil).

#LG #Rollable possible price:

2359 USD Launch scheduled for March, may be delayed to Junehttps://t.co/WYhMRZAwCu — Tron (@cozyplanes) December 17, 2020

Detalhes do LG Rollable

Embora não seja nada oficial, as especificações vazadas confirmam algumas dicas já divulgadas pela LG num teaser rápido no vídeo de lançamento do LG Wing, como uma provável tela de 7,4 polegadas, quando desenrolada, pois imagina-se que ela seja de 6 polegadas quando “enrolada”, embora não haja confirmação sobre isso.

Essa configuração projeta aspectos de tela de 20:9 no modo smartphone, 16:9 em modo vídeo, e 3:2 em produtividade. O processamento do smartphone ficaria a cargo de um chip Snapdragon 888 5G da Qualcomm, e uma impressionante RAM de 16 GB, tudo alimentado por uma bateria de 4.200 mAh.

No entanto, não estão disponíveis ainda mais informações concretas, nem sobre o design do dispositivo e nem mesmo sobre o nome: se seguirá uma linha de enrolável (LG Rollable) ou deslizante (LG Slide). Como a curiosidade sobre o produto está grande, é provável que novidades se desenrolem brevemente.