LIBERADO empréstimo baixo custo de até R$ 20 mil via SEBRAE; VEJA como solicitar

Grande oportunidade. O microcrédito é a concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional.

É um tipo de crédito no contexto de microfinanças, que abrange o fornecimento de empréstimos e outros serviços financeiros especializados para empresas que buscam financiamento de pequeno valor, geralmente até R$ 20 mil.

“A simplicidade de acesso e o baixo valor de cada operação são características que tornam o microcrédito uma excelente opção de captação de recursos de terceiros pelos micro empreendedores individuais”, disse o Sebrae.

Concessão assistida

Os agentes de crédito vão até o local onde o trabalhador exerce uma atividade produtiva para avaliar as necessidades e as condições de seu atendimento, bem como as condições de pagamento.

“Esse profissional passa a acompanhar a evolução do negócio e a fornecer orientação se necessário. Os recursos do microcrédito produtivo orientado se destinam sempre a financiar capital de giro e investimentos produtivos fixos, como obras civis, a compra de máquinas e equipamentos novos e usados, compra de insumos e materiais, entre outros”, diz o Sebrae.

Planejamento

Crédito é importante, mas antes de decidir pelo endividamento, é fundamental planejar bem para que o crédito obtido seja utilizado de forma adequada e não represente um problema futuro caso o negócio não gere receitas suficientes para honrar com os compromissos de pagamento.

Existem linhas específicas para o MEI, o que não quer dizer que o crédito é automático e garantido, pois depende de procedimentos da instituição financeira e suas condições gerais de financiamento.

Não existe uma legislação específica que obrigue as instituições financeiras a manterem linhas de microcrédito para o MEI, entretanto muitas dessas instituições possuem linhas específicas. Portanto, antes de decidir pesquise e veja as condições oferecidas no mercado.

O crédito utilizado de forma consciente amplia os horizontes daqueles empreendedores que conseguem enxergar as oportunidades que surgem, e canalizam recursos para a ampliação e crescimento.

Como obter o empréstimo?

De acordo com a lei que instituiu o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, as entidades autorizadas a operacionalizar linhas de microcrédito são:

Caixa Econômica Federal;

BNDES; bancos comerciais;

bancos de desenvolvimento;

bancos múltiplos com carteira comercial; cooperativas centrais ou singulares de crédito;

agências de fomento; a sociedade de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte;

organizações da sociedade civil de interesse público.

São diversas opções à disposição do MEI. Para consultar as instituições ou agentes operadores em que poderá obter o microcrédito em seu estado ou região, acesse o site do BNDES e veja a lista dos agentes repassadores de recursos das linhas de microcrédito destinadas ao microempreendedor.

