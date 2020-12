Libertadores: Abel se irrita com críticas à qualidade dos rivais do Palmeiras: ‘Detesto quando desrespeitam adversários’

O Palmeiras está na semifinal da Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, no Allianz Parque, o alviverde venceu com certa facilidade o Libertad-PAR por 3 a 0. O técnico Abel Ferreira não gostou quando questionaram a qualidade dos rivais do time paulista.

A equipe está na semi da Libertadores e Copa do Brasil sem ter enfrentado nenhum clube grande ou que tenha vencido alguma das competições anterioramente.

“Se os adversários chegaram até aqui, é porque têm qualidade. Eu detesto quando desrespeitam adversários. Temos que respeitar 100% os adversários. Como grande equipe que somos, assumimos a responsabilidade pra ganhar. Mas que não achem que os jogos que fazemos são fáceis. Minha equipe foi competente, séria, perante um adversário que tem todo mérito de chegar até aqui. Não vou entrar nessa onda porque todos os jogos são difíceis. Quando falam isso há sempre a tendência de relaxar. Foi mais um passo, ainda não ganhamos nada, há muito caminho pela frente, nós vamos olhar pra dentro e seguir controlados”, analisou.

“Não ganhamos nada, somos a mesma equipe que há tempos falavam mal, criticaram jogadores, treinadores, e vai acontecer ocmigo. Nós temos que pensar no próximo dia. Não pensamos se vamos ganhar isso ou aquilo. Como nem Guardiola e Klopp prometem títulos, eu também não posso fazer porque estou muito longe da capcidade que eles têm. Mesmo asism, um ano são campeões e no outro fica 20, 30 pontos de diferença. E são os melhores treinadores do mundo. Única coisa que prometo é todos os jogos impor nosso jogo e fazer o que for pra vencer”, disse o português.

“Para ganhar títulos, temos que ter a melhor defesa. É a história que diz. Muitas vezes falam na forma como atacamos, mas eu falo na forma como defendemos. É por aí que temos que andar, é o compromisso de correr pra frente a 100 km/h e pra trás a 200 km/h. Enquanto tivermos isso, estaremos mais próximos de ganhar”, completou.