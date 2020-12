Libertadores: Palmeiras encerra preparação para decidir vaga contra Delfín: veja provável escalação

O Palmeiras decide uma vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores contra o Delfín, às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. Na véspera do confronto, o time alviverde encerrou sua preparação com um treinamento nas dependências da Academia de Futebol.

Assim como na última segunda-feira, o goleiro Jaílson, o meia Raphael Veiga e o atacante Willian, devidamente recuperados após diagnóstico de COVID-19, trabalharam normalmente.

Do time sub-20, o jovem convocado para participar do treino foi o meio-campista Juninho.

Após trabalhos físicos e técnicos, o treinador Abel Ferreira comandou uma atividade tática posicional no gramado. Na parte final, os jogadores aprimoraram finalizações e cobranças de faltas e pênaltis. Já os zagueiros aperfeiçoaram rebatidas e saídas de bola.

Abel deve mandar o Palmeiras a campo para enfrentar o Delfín com a seguinte escalação: Weverton; Gabriel Menino, Emerson Santos (Luan), Gustavo Gómez e Matias Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Lucas Lima, Gustavo Scarpa e Rony.

Lucas Lima durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Gazeta Press

O lateral direito Marcos Rocha e o jovem zagueiro Renan, ambos afastados por COVID-19, são desfalques certos. Assim como o centroavante Luiz Adriano, ainda em recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

Na primeira partida, disputada no Estádio Jocay, o Palmeiras contou com tentos de Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael para ganhar por 3 a 1.

Assim, pode até perder por 2 a 0 no Allianz Parque, uma vez que o gol marcado como visitante tem peso diferenciado na Libertadores.