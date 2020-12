Lica decide ‘brincar de pobre’ e pede para sair do colégio Grupo · .

RESUMO: Cansada de ser a filha dos donos do colégio Grupo, Lica (Manoela Aliperti) decidirá “brincar de pobre” em Malhação – Viva a Diferença e pedirá transferência para a escola pública Cora Coralina. A filha de Marta (Malu Galli) se revoltará após ficar no meio de mais uma briga entre a mãe e o pai, também diretor da instituição, Edgar (Marcello Antony)

Segunda, 14/12 (Capítulo 180)

Marta se surpreende quando Lica afirma que estudará com Samantha. Tina e Ellen disfarçam a tensão para Anderson, que pede para as duas descansarem do hospital. Lica sugere que Ellen dê aula particular em vez de trabalhar na biblioteca, e Bóris suporta a ideia.

Edgar questiona Lica sobre Samantha. Keyla defende K2 das piadas de Miguel e Tato admira a menina. Noboru se revolta com a atitude de Mitsuko em relação a Anderson. Lica ouve Edgar e Marta discutindo por sua causa. Lica decide deixar o colégio Grupo.

Terça, 15/12 (Capítulo 181)

Lica diz a Marta que deseja se matricular no Cora Coralina. Edgar pensa em afastar Malu do colégio Grupo, e Clara aprova. Anderson revela à polícia que o dinheiro encontrado com ele no hora do acidente é de Mitsuko. Lica confirma para Marta que está se relacionando com Samantha. Mitsuko declara ao policial que deu o dinheiro para Anderson.

Edgar afasta Malu da administração do Grupo e pede que Bóris convença Lica a permanecer no colégio. Anderson garante a Mitsuko que não irá se separar de Tina. Dóris aprova a matrícula de Lica no Cora Coralina. Dóris descobre que está grávida, e Bóris comemora. Anderson recebe alta do hospital. Tina devolve o dinheiro de Mitsuko e pede que a mãe não lhe procure mais.

Quarta, 16/12 (Capítulo 182)

Tina deixa a casa da família. Felipe e MB lamentam a saída de Lica do colégio Grupo. Gabriel chega para sua temporada com Roney. Tina pede para morar na casa de Das Dores, e Nena exige que ela avise à sua família.

Noboru tem uma conversa com Anderson e decide permitir que Tina se mude para a casa do rapaz. Noboru afirma a Mitsuko que ela está afastando suas filhas. Felipe avisa a Ellen sobre a festa de despedida de Lica. Os Lagostins se apresentam no colégio Grupo, em homenagem a Lica, que se despede da escola.

Quinta, 17/12 (Capítulo 183)

Bóris se emociona com a demonstração de carinho dos alunos com Lica. Benê e Keyla assistem à despedida de Lica. K1 desconfia da falta de sinais de gravidez em K2. Anderson afirma a Moqueca que não trabalhará mais para ele. Gabriel revela a Keyla e suas amigas que é homossexual.

Tato recebe seu salário e compra um carrinho de bebê para K2, que fica arrasada e confessa a K1 que forjou sua gravidez. Keyla mostra a foto de Felipe e seus grafites para Gabriel. Lica fica insegura ao se arrumar para ir ao colégio e pede ajuda a Marta. Samantha comenta com Clara sobre a orientação sexual de Gabriel. K2 e K1 abordam Lica ao vê-la chegar ao colégio.

Sexta, 18/12 (Capítulo 184)

Lica enfrenta K2, e K1 tenta conter a amiga. Dóris conta a Josefina que está grávida. Gabriel revela que é homossexual na sala de aula. Lica enfrenta Taís no recreio. K1 repreende K2 por continuar mentindo para Tato. Ellen fica tensa com as investidas de Jota.

Mitsuko tenta convencer Noboru a trazer Tina de volta para casa. Tina incentiva Guto a apresentar Benê para os pais. Lica fica no time de K2, e Taís se irrita com o seu modo de jogar. Jota e Ellen se beijam. Rafa tenta intimidar Gabriel. Taís agride Lica.

Os capítulos de Malhação: Viva a Diferença são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio

Além de spoilers e entrevistas publicados pelo ., confira os resumos de Viva a Diferença.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Além de acompanhar as notícias de As Five aqui no site, inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em outras novelas e séries.