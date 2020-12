Lições tem primeira cena divulgada; assista · .

Turma da Mônica: Lições, filme live-action da série de gibis brasileira e sequência de Laços (2019), teve a sua primeira cena divulgada neste sábado (5), durante painel da Maurício de Sousa Produções na CCXP Worlds. Na prévia de dois minutos, Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) tentam fugir da escola.

Inspirado na graphic novel homônima criada por pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, Lições mostra as dificuldades enfrentadas pela turma do bairro do Limoeiro na transição da infância para a adolescência.

Dirigido por Daniel Rezende, o longa terá o retorno Monica Iozzi. Fafá Rennó e Paulo Vilhena também voltam para o novo filme nas peles da mãe de Mônica e da mãe e do pai do Cebolinha, respectivamente. As novidades ficam por conta de Isabelle Drummond como Tina e Malu Mader como uma professora da turma da Mônica.

Confira abaixo a cena inédita: