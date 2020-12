Líder Tottenham é só o 13º que mais cria, ‘peita’ posse de bola dos ‘filósofos’ e encara Liverpool como ‘rei dos clássicos’

“A história da posse de bola é mais para os filósofos do esporte do que para mim. Nunca ninguém me ouviu dizer: ‘Perdi este jogo, mas tive mais posse de bola.’ Podem ter ouvido eu dizer que perdi, que não merecíamos perder e que tivemos mais oportunidades de gol. Nunca me ouviram dizer em vinte anos: ‘Perdi este jogo, mas o adversário teve mais posse de bola’. O mais importante é o que fazes com a bola.”

A declaração de José Mourinho foi à DAZN após a vitória do Tottenham em casa sobre o Arsenal por 2 a 0, em 6 de dezembro, mantendo o ótimo retrospecto contra rivais do ‘Big 6’ nesta Premier League – bateu também o Manchester City por 2 a 0, goleou o Manchester United por 6 a 1 em Old Trafford e empatou com o Chelsea por 0 a 0, fora de casa. Contra os Gunners, o time mandante teve apenas 30,6% de posse de bola.

Com um futebol muitas vezes abdicando da bola, sobretudo contra os grandes rivais, o técnico português ignora os críticos para colocar o Tottenham no topo da classificação após 12 rodadas.

O clube não liderava o Campeonato Inglês com tantas jornadas disputadas desde 1984-85, quando estava no topo após 23 jogos. Ou seja, o que se vê atualmente jamais havia acontecido na ‘Era Premier League’.

Na luta para a manutenção do primeiro lugar, o Tottenham terá um desafio gigantesco: o Liverpool em Anfield. A partida acontece às 17h (de Brasília) desta quarta-feira, com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

O placar pode ser uma enorme incógnita para o confronto entre os times que estão separados apenas pelo saldo de gols. Porém, há algumas pistas de como deve ser o jogo.

Os perfis dos dois times são bem distintos, a começar, é claro, pela posse de bola. Os Reds são o segundo melhor no quesito, com 61,4%, com exatos e impressionantes 11% de vantagem sobre o Tottenham, que aparece como décimo na estatística. Quando se trata de posse de bola em jogos contra equipes do ‘Big 6’, o Liverpool é o líder, enquanto os Spurs seguem na décima posição, mas a diferença é ainda maior: 58,5% contra 42,1%.

Já em chances criadas, o Liverpool está na quarta colocação com 125, seis a menos do que o líder Leeds United. O Tottenham aparece em 13º com 99, apenas 15 a mais do que o Sheffield United, que é o lanterna da Premier League.

Tal cenário não impede que os Spurs tenham o terceiro melhor ataque da competição com 24 gols marcados, três a menos do que o Liverpool, que é o melhor na estatística. A equipe de Mourinho ainda manda no alvo 43,2% de suas finalizações, tendo uma mira inferior só à do Southampton (44,8%). Além disso, o time londrino tem isoladamente a melhor defesa com apenas dez gols sofridos.

Nos duelos contra times do ‘Big 6’, os Spurs somam dez gols marcados e só um sofrido, o que é a melhor marca em ambos os quesitos. São dez pontos somados em quatro duelos contra as principais equipes da liga – Liverpool e Everton têm sete cada. Os Reds até disputaram um jogo a menos, mas precisariam vencer o Tottenham por três gols de diferença nesta quarta para passar a ter a melhor campanha no quesito, algo que se mostra muito complicado neste Campeonato Inglês, ainda que fique com a bola o tempo todo.

Os números apontados na matéria não consideram os jogos já realizados da 13ª rodada, que foi iniciada nesta terça-feira.