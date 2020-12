Lidi Lisboa é eliminada de A Fazenda 12; Biel e Jojo Todynho estão na final · .

Chegou ao fim o tempo de Lidi Lisboa em A Fazenda 12. Uma das grandes surpresas da temporada, a atriz da Record foi eliminada na primeira semifinal, e justamente com os dois maiores favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão: Biel e Jojo Todynho.

A protagonista de Jezabel (2019) recebeu 16,51% dos votos do público para permanecer no jogo. Dessa vez, a Record optou por não exibir os percentuais dos demais participantes.

A entrada de Lidi Lisboa no reality rural foi atencipada pelo .. Ela, que estava no time das grandes atrizes da emissora, não contava com a simpatia da imprensa por conta de sua má fama no trato com desconhecidos. Mas acabou surpreendendo o público e ganhando uma parcela de fãs considerável, que a permitiu figurar até as vésperas da grande final.

Seu jeito irreverente e temperamental proporcionou bons momentos de diversão aos telespectadores, que criaram diversos memes a partir das reações e falas inusitadas da atriz ao longo da temporada.

Ela conquistou o público no dia em que perdeu o controle na bebedeira em uma das festas. De tão bêbada que ficou, acabou fazendo xixi no quarto da sede. Por estar sonâmbula, ela não se lembrava do que tinha feito e causou uma das maiores punições da temporada.

Também se destacou por não fugir dos conflitos. Assim como Luiza Ambiel, ela teve atritos com quase todos os adversários. Os poucos que foram poupados de sua fúria foram Lipe Ribeiro e Lucas Selfie, seus maiores aliados no jogo.

Mas na roça de gigantes, Lidi não sobreviveu. Biel e Jojo se classificaram para a grande final. Os outros dois participantes que completarão o time que disputará o prêmio de R$ 1,5 milhão serão descobertos amanhã, quando for revelado quem será eliminado da roça entre Lipe, Tays Reis e Stéfani Bays.

