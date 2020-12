Lidi, Mariano ou Raissa? Vote na enquete · .

Mateus Carrieri venceu a prova do fazendeiro na noite desta quarta-feira (25) e se livrou da roça desta semana em A Fazenda 12. O ator superou Lidi Lisboa e Raissa Barbosa, que foram empurradas para a berlinda juntamente com Mariano. Quem você quer que fique no reality show? Vote na enquete ao final do texto.

A prova teve um alto nível de complexidade e exigiu muita agilidade, força, fôlego e pontaria por parte dos roceiros.

Na primeira etapa, eles precisaram puxar uma corrente que levantava, muito lentamente, uma caixa repleta de bolas coloridas. O objetivo era fazer com que o recipiente virasse por completo e despejasse as esferas em outra base.

Em seguida, era necessário atravessar uma cama elástica com duas bolas e arremessá-las em um cesto elevado, simulando um jogo de basquete. Na terceira etapa, o roceiro tinha que posicionar placas com letras e números em uma estrutura com o auxílio de uma vara.

A quarta fase consistia em acertar as bolas resgatadas em cestos menores posicionados acima das placas da terceira etapa. Quem completasse a frase “Natucor 12%” com todas as esferas devidamente posicionadas acima de cada letra ou número conquistava o título de fazendeiro da semana.

Lidi Lisboa começou com o pé esquerdo e se atrapalhou na primeira etapa, demorando muito para conseguir liberar as esferas de sua caixa. Mateus abriu uma larga vantagem logo de cara, cometendo poucos erros em seus arremessos.

Raissa e Lidi ficaram equivalentes na prova, mas não conseguiram nem chegar próximo do ator, que se consagrou o novo fazendeiro do reality, empurrando as rivais para a roça juntamente com Mariano.