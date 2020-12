Lifetime faz maratona com mais de 24 horas de filmes natalinos; veja programação · .

O Natal ganhou uma programação especial no Lifetime com mais de 24 horas de filmes temáticos. Romance, drama e comédia estão na lista de títulos selecionados para a maratona. A grade especial começa às 13h25 desta quinta-feira (24), com Um Natal Inesperado (2018) e termina somente à 1h05 de sábado (26), com Meu Sonho de Natal (2018). Prepare a pipoca e o panetone!

Para a noite de Natal, o grande destaque é o filme Surpresa de Amor no Natal (2019) estrelado por Melissa Joan Hart, de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (1996-2003), e Ricardo Chavira, conhecido pelo papel de Carlos Solis em Desperate Housewives (2004-2012). A produção original Lifetime será exibida às 23h20 como um bom acompanhamento para a ceia em família.

No longa, Melissa vive Holly, uma coordenadora de eventos de um resort de inverno. Ela aguarda ansiosa pela festa de Natal do estabelecimento, mas é surpreendida pela chegada de um hóspede inesperado, Kevin, interpretado por Chavira. A questão é que o rapaz é seu antigo namorado. Agora viúvo, ele se hospeda no hotel com os filhos e passa a se reconectar com a ex.

No enredo, o telespectador acompanha o desenrolar do romance em meio a aventuras em uma estação de esqui. O riso é certo, e a neve faz com que o público se sinta no clima de Natal. O longa de 2019 foi filmado em um resort de verdade no Lago Tahoe, localizado na cidade de Reno, em Nevada, Estados Unidos.

Paula Hart, mãe de Melissa, foi uma das produtoras do filme, o que traz boas recordações para Chavira, o galã da história. “Foi uma experiência maravilhosa fazer esse filme. Ficamos meses filmando na região do Lago Tahoe, um lugar bem bonito, com a Melissa e a família dela. São pessoas maravilhosas, e eu adorei trabalhar com eles. Foi um filme tranquilo e divertido de se fazer”, elogia.

“Melissa é demais! Ela é maravilhosa e muito profissional. Ela sabe o que está fazendo, pois faz isso há muito tempo. E tem uma família maravilhosa que está sempre por perto ajudando”, acrescenta para o ..

Estrelar um filme natalino tem suas vantagens, segundo Chavira. Ele admite que a leveza do enredo resulta em um trabalho descomplicado de se fazer. “Como ator, você não tem que trabalhar muito (risos). Não é difícil, pois a história tem uma estrutura simples. É só relaxar, aproveitar e ser espontâneo”, entrega.

“Como telespectador, o legal dos filmes natalinos é que você pode reunir toda a família e entrar no espírito de Natal e de férias. São filmes que você sabe como a história será e como vai terminar. É só relaxar e rir, tomar ou comer algo com a sua família”, analisa.

Aproveitar o momento em família foi uma das razões pelas quais o ator aceitou atuar em Surpresa de Amor no Natal. A filha dele, Belen, de 12 anos, é uma das mais entusiastas da época de festas. “Ela estava muito feliz [com o filme]. Sei que ela adora”, conta.

Por causa da pandemia, o Natal de Chavira será reduzido neste ano. O período não permite grandes festas. “Será algo pequeno com meus filhos e meus cachorros”, adianta. Como a situação deve se repetir nas casas do público, uma maratona com mais de 24 horas de filmes natalinos é uma boa pedida para o período.

Confira a programação de Natal da Lifetime:

Quinta-feira (24)

13h25 – Um Natal Inesperado

15h05 – Canção de Natal

16h40 – Quatro Natais e Um Amor

18h20 – Um Hotel de Natal

20h – O Voo Antes do Natal

21h40 – Descobertas de Natal

23h20 – Surpresa de Amor no Natal

Sexta-feira (25)

1h – Amor na Mesa de Natal

2h40 – Um Príncipe no Natal

4h20 – Uma Volta Para a Vitória

6h – O Voo Antes do Natal

7h35 – O Presente de Natal

9h10 – Um Príncipe no Natal

10h45 – Amor na Mesa de Natal

12h20 – Um Natal Planejado

13h55 – Uma Volta para a Vitória

15h30 – Um Hotel de Natal

17h05 – Natal Com Meu Ex

18h40 – Um Gesto Simples de Natal

20h15 – Meu Presente de Natal

21h50 – Um Hotel de Natal

23h30 – Um Natal Inesperado

Sábado (26)

1h05 – Meu Sonho de Natal

Um Natal Inesperado (2018)

Heather (Tatyana Ali) odeia o Natal porque, como administradora de uma loja, ela se transforma em uma pessoa que todos detestam nesse período. Mas neste ano, sua sobrinha de oito anos pede ao Papai Noel do shopping um namorado para a tia.

Canção de Natal (2017)

Uma estrela pop fica presa em uma cidade na Virgínia, e uma família que está prestes a perder sua fazenda de árvores de Natal vai hospedá-la durante as férias. Lá, a cantora irá desfrutar de um tempo longe do estrelato, se apaixonar e lembrar o verdadeiro valor da música.

Quatro Natais e Um Amor (2018)

Chloe (Arielle Kebbel) conhece o homem perfeito durante o festival de Natal de sua cidade. Mas o rapaz se muda por causa do trabalho e, durante três longos anos, eles só se encontram nas celebrações do festival.

Um Hotel de Natal (2019)

Tatyana Ali (Erin) e Sean Patrick (Connor) em Um Hotel de Natal

Para obter uma promoção, Erin (Tatyana Ali), encarregada de um luxuoso hotel, terá de voltar à sua cidade natal e transformar a pousada local. Mas, ao chegar, vai descobrir que o pessoal da região é avesso a mudanças.

O Voo Antes do Natal (2015)

Ryan McPartlin e Mayim Bialik no filme

Stephanie (Mayim Bialik) está arrasada com o fim de seu relacionamento, e decide voltar para casa para passar o Natal com a família. No voo, ela conhece Michael (Ryan McPartlin), que está viajando para pedir sua namorada em casamento. O avião dos dois precisa pousar em outro destino por causa de uma tempestade de neve. E eles terão de dividir o último quarto disponível na cidade.

Descobertas de Natal (2019)

Keshia Knight Pulliam e Michael Xavier

Uma rádio da Filadélfia fecha as portas, e a radialista e DJ Kara Porteré (Keshia Knight Pulliam) se vê diante de uma drástica mudança. Desesperada para aumentar a sua audiência, ela decide saber qual a identidade do Papai Noel que salvou a festa natalina da cidade e acaba descobrindo o significado do amor, da família e do Natal.

Amor na Mesa de Natal (2012)

Sam (Dustin Milligan) e Kat (Danica McKellar) são dois amigos que se encontram todos os anos no Natal. Tudo muda quando Sam se torna adulto e percebe que ama Kat.

Um Príncipe no Natal (2015)

Depois de ser demitida de seu emprego como empregada doméstica em um elegante hotel de Nova York, Allie (Danica McKellar) aceita um trabalho temporário como governanta de uma jovem que faz parte de uma família poderosa na Europa. Assim, ela vai morar em um castelo.

Uma Volta Para a Vitória (2012)

Blake (Garrett Clayton) vive com sua mãe, dona de um estúdio de dança, mas pensa em se tornar um lutador. Tudo muda quando ela morre em um acidente. Ele passa a morar com o pai e conhece uma jovem bailarina que deseja participar do concurso Holiday Spin, mas fica sem par. Embora Blake não dance desde pequeno, ele se oferece para competir ao seu lado.

O Presente de Natal (2015)

Megan (Michelle Trachtenberg) quer encontrar a pessoa que mudou sua vida quando tinha dez anos, época em que recebeu um presente de Natal anônimo.

Um Natal Planejado (2012)

É véspera de Natal e Maya (Caroline Rhea), uma mãe viciada em trabalho, esqueceu que tinha planejado fazer uma festa com toda a família de seu marido e convidado um cliente em potencial para participar. Ela, então, contrata Owen (David Hasselhoff), o melhor organizador de eventos da cidade, para administrar seus compromissos.

Natal Com Meu Ex (2017)

A fotógrafa Holly Logan (Jana Kramer) retorna à sua cidade natal, Gulfport, no Mississippi, para as festas de fim de ano. A cidade está prestes a retomar seu tradicional show de luzes de Natal pela primeira vez desde que um furacão destruiu a cidade. Holly se voluntaria, mas logo descobre que o evento está sendo organizado pelo cara por quem ela era apaixonada no colégio.

Um Gesto Simples de Natal (2019)

Erin Cahill e Kevin McGarry estrelam longa

Em busca de boas notícias para publicar, a jornalista Sidney (Erin Cahill) encontra inspiração quando descobre que várias pessoas realizaram boas ações de forma aleatória por conta do Natal. Mas ao fazer o trabalho de campo, ela reencontra um antigo amor da juventude, Cole (Kevin McGarry).

Meu Presente de Natal (2019)

Megan Park e Tyler Hilton em Meu Presente de Natal

Maddie (Megan Park) faz um pedido para que sua irmã Faith (Hilarie Burton) tenha, pela primeira vez, a experiência de viver um amor verdadeiro. No dia seguinte, Faith conhece Andrew (Cristián de la Fuente), que parece ser perfeito.

Meu Sonho de Natal (2018)

A ambiciosa gerente de uma renomada loja de departamentos vai ter que recrutar um trabalhador esforçado, e por acaso solteiro, para ajudá-la a realizar seu sonho de administrar a primeira loja internacional da empresa.