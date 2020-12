Liga da Justiça: Zack Snyder pretende lançar versão nos cinemas

A versão de Zack Snyder de Liga da Justiça vem recebendo atualizações do diretor semanalmente. Desde a confirmação da sua existência até hoje, o cineasta já comentou sobre personagens que devem ganhar maior destaque, mudança no tom da trama e algumas refilmagens. Agora, porém, Snyder quer ir além, e espera poder lançar seu filme também nos cinemas.

Programado para estrear exclusivamente no HBO Max, o diretor diz que está conversando com executivos da WarnerMedia, para que o longa passe também por algumas salas. A ideia, conforme relatou à EW, seria oferecer as mesmas possibilidades de lançamento que as demais produções do estúdio com estreia marcada para 2021.

“Sou um grande fã e apoiador da experiência cinematográfica, e nós já estamos falando sobre Liga da Justiça chegar aos cinemas ao mesmo tempo que estreia no HBO Max. Então, estranhamente, é o contrário da tendência”.

Filme passou por regravações e, segundo Zack Snyder, está muito mais ‘insano’.Fonte: IMDb/Reprodução

O diretor também falou sobre a possível mudança da classificação indicativa do filme. Segundo Snyder, a MPAA (associação responsável pela classificação) ainda não confirmou se isso irá acontecer, mas ele acredita que sim.

“Aqui vai uma informação que ninguém sabe: o filme é tão insano e tão épico que provavelmente será para maiores de idade – é uma coisa que eu acho que acontecerá, terá uma versão para maiores, com certeza. […] Não ouvimos ainda da MPAA, mas eu tenho essa intuição”.

Ao ser questionado sobre o que poderia provocar essa mudança, Snyder revelou que o Batman fala palavrões e o Lobo da Estepe está muito mais brutal.

“Há uma cena na qual o Batman fala um palavrão. Ciborgue não está muito feliz com o que está acontecendo com a sua vida, antes de conhecer a Liga da Justiça, então ele tende a falar o que vem em sua cabeça. E o Lobo da Estepe está praticamente quebrando as pessoas no meio. Então [a classificação é derivada de], violência e profanidade, provavelmente os dois.”, revelou o diretor.