Liga Europa, River Plate em campo pela Libertadores… saiba onde assistir aos jogos desta quinta-feira

O futebol europeu abre a quinta-feira de futebol com quatro partidas no começo da tarde que prometem emoção: Dundalk x Arsenal, Standard de Liege x Benfica, Napoli x Real Sociedad e CSKA Sofia x Roma se enfrentam às 14h55, pela Liga Europa.

Também pelo torneio europeu, Sparta Praga x Milan, Leicester x AEK, Tottenham x Royal Antwerp e Celtic x Lille são alguns confrontos às 17h (horário de Brasília). Aqui na América do Sul, River Plate e Nacional-URU fazem o duelo da Copa Libertadores, às 21h30, e no Brasil tem confronto pela Série B.

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão

14h55 – Dundalk x Arsenal

Liga Europa

Onde assistir: ESPN Brasil

14h55 – Standard de Liege x Benfica

Liga Europa

Onde assistir: ESPN

14h55 – Napoli x Real Sociedad

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports

14h55 – CSKA Sofia x Roma

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports 2

17h – Sparta Praga x Milan

Liga Europa

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Leicester x AEK Atenas

Liga Europa

Onde assistir: ESPN

17h – Tottenham x Royal Antwerp

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports



17h – Celtic x Lille

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports 2

19h15 – Lanús x Independiente

Copa Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – River Plate x Nacional-URU

​Copa Libertadores

Onde assistir: Facebook watch



21h30 – Náutico x Brasil de Pelotas

Campeonato Brasileiro Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere