Liga Europa, Vasco x Defensa y Justicia, Goiás x São Paulo… Veja onde assistir os jogos desta quinta-feira

Uma série de jogos decisivos pela Liga Europa irá abrir a quinta-feira agitada do futebol. Destaque para os confrontos Milan x Celtic e LASK x Tottenham, que estão marcados para começar às 14h55 (de Brasília). No segundo horário, às 17h, será a vez de Arsenal, Roma, Benfica e Napoli entrarem em campo pela segunda competição mais importante do Velho Continente. Veja abaixo onde assistir aos duelos no Velho Continente.

No fim do dia, às 21h30, dois brasileiros decidem seus rumos em competições continentais. Pela Libertadores, o Grêmio encara o paraguaio Guaraní, em Porto Alegre, enquanto o Vasco duela com o Defensa y Justicia, no Rio de Janeiro, pela Sul-Americana. Antes disso, às 19h, Goiás e São Paulo se enfrentam em partida atrasada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Quem fica com o título? Participe do simulador da Libertadores

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

14h55 – LASK x Tottenham

Liga Europa

Onde assistir: ESPN Brasil

14h55 – Zorya Luhansk x Leicester

Liga Europa

Onde assistir: ESPN

14h55 – Milan x Celtic

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports

14h55 – AEK Atenas x Braga

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports 2

17h – Arsenal x Rapid Vienna

Liga Europa

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Roma x Young Boys

Liga Europa

Onde assistir: ESPN

17h – Real Sociedad x Rijeka

Liga Europa

Onde assistir: ESPN 2

17h – Benfica x Lech Poznan

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports

17h – AZ Alkmaar x Napoli

Liga Europa

Onde assistir: Fox Sports 2

19h – Goiás x São Paulo

Campeonato Brasileiro

Onde assistir: Premiere

21h30 – Grêmio x Guaraní (PAR)

​Libertadores

Onde assistir: Facebook Libertadores

21h30 – Vasco x Defensa y Justicia

Sul-Americana

Onde assistir: Conmebol TV

21h30 – Operário x Avaí

Campeonato Brasileiro – Série B

Onde assistir: Sportv e Premiere