Lille vence Bordeaux e pressiona PSG no Campeonato Francês

O Lille deixou a briga pela liderança do Campeonato Francês mais agitada neste domingo. Em jogo da 14 rodada, a equipe venceu o Bordeaux dentro de casa por 2 a 1.

Os mandantes começaram o jogo com uma postura ofensiva e chegaram ao gol as 17 minutos, com Bamba. O Bordeaux, no entanto, conseguiu reagir e empatou aos 30, em um chutaço de Basic.

O gol sofrido não abalou o Lille, que balançou as redes com Jose Fonte pouco antes de o árbitro encerrar a primeira etapa. No segundo tempo, os donos da casa conseguiram administrar o jogo e sair com os três pontos.

Com o resultado, o Lille chega a 29 pontos e ultrapassa temporariamente o PSG na liderança. O time de Neymar ainda joga na rodada e pode recuperar a primeira posição. O Bordeaux, por sua vez, fica no 11º lugar com 19 pontos.

Oh qu’ils font du bien ces trois points après un déplacement européen dans la semaine 😍 Grâce à Jonathan Bamba et José Fonte, les Dogues sont provisoirement en tête de la @Ligue1UberEats 👊 LOSCFCGB 2-1 | ⏱ 90’+2 pic.twitter.com/WFlbpST8cF — LOSC (@losclive) December 13, 2020

Confira outros resultados do Campeonato Francês neste domingo:

Nice 0 x 1 Rennes

Brest 2 x 1 Reims

Lorient 3 x 0 Nimes

Nantes 1 x 1 Dijon

Strasbourg 2 x 2 Metz