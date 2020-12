Liminar concede ao Athletico direito de transmitir jogos por canal próprio

A briga jurídica existente entre o Athletico e a Rede Globo com relação as partidas em condição de mandante do clube paranaense teve um novo capítulo no início da semana através de uma decisão favorável ao clube da Baixada.

Isso porque o desembargador Abraham Lincoln Calixto deferiu uma liminar ao clube em condição de efeito suspensivo no caso onde a Rede Globo, por ter os direitos de transmissão na TV aberta com diversos clubes que participam da Série A, entendia que o Furacão não poderia transmitir as partidas contra essas equipes, pois estaria violando a exclusividade contratual.

O aspecto da pandemia e a impossibilidade de acesso aos estádios bem como o avançado da competição que tem término previsto para fevereiro de 2021 foram pontos elencados pelo desembargador para embasar o deferimento da liminar.

Agora, até uma nova decisão, a Furacão Live se encarregará de realizar as transmissões de jogos do Athletico na Arena da Baixada em situação que foi celebrada pelo clube nas suas redes sociais.