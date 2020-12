Lin Qi, o presidente da Yoozoo, sofre morte misteriosa na China

A desenvolvedora Yoozoo, responsável pelo jogo de estratégia Game of Thrones: Winter is Coming e também por Brawl Stars, perdeu no último dia 25 de dezembro o seu presidente. A versão atual da polícia de Xangai é de que Lin Qi foi envenenado durante as festas de fim de ano.

Já na noite de Natal o escritório da Yoozoo foi tomado por homenagens ao bilionário, que deixou um impressionante patrimônio de mais de R$ 5.4 bilhões. Funcionários e ex-funcionários mostraram solidariedade e marcaram presença no prédio já na noite seguinte para honrar a memória de seu chefe.

A autoria do crime ainda é incerta, mas as autoridades locais citam um colega de Lin Qi como principal suspeito de ter o envenenado com uma típica bebida chinesa fermentada, o chá puer envelhecido. Sua motivação, no entanto, ainda não foi confirmada.

Caso novas informações sobre o caso sejam confirmadas, atualizaremos vocês aqui pelo site.