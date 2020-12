Lincoln se recusa a atuar pelo sub-20, acaba advertido e mandado de volta para casa

O Flamengo precisou agir nos bastidores para resolver um problema relacionado a Lincoln. Nesta quinta-feira (3), o atacante se recusou a atuar pelo time sub-20, decidiu se apresentar ao time principal por vontade própria e acabou mandado de volta para casa. Além disso, recebeu uma advertência.

Lincoln foi informado que deveria viajar com a equipe sub-20, como informou primeiro o jornal O Dia, apesar de já estar integrado ao elenco principal há três temporadas. A situação deixou o atacante, que completa 20 anos no próximo dia 16 de dezembro, contrariado.

A pessoas próximas, o atacante disse não ver sentido em descer de categoria no momento, por isso se recusou a reforçar a equipe sub-20 que perdeu para o Bahia, fora de casa, nesta quinta, por 1 a 0. A atitude, laro, desagradou a diretoria do Flamengo, que o mandou para casa sem treinar. A dúvida é se ele estará no clube nesta sexta (4).

Procurado pela reportagem, o estafe de Lincoln confirmou que o jogador decidiu por não atuar pelo sub-20 e não quis mais fazer comentários sobre o assunto.

Lincoln comemorando gol marcado pelo Flamengo contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, no Maracanã Getty Images

Lincoln é um dos nomes que pode deixar o Flamengo nos próximos meses. Em busca de recursos por causa das eliminações seguidas na Copa do Brasil e na Conmebol Libertadores, o clube enxerga no atacante um potencial ganho no mercado.

O Flamengo recebeu uma oferta oficial pelo jogador: o Pafos, do Chipre, sinalizou com pouco mais de R$ 20 milhões por 75% dos direitos do atleta. Lincoln e seus representantes, no entanto, preferem aguardar a próxima janela europeia em busca de uma oportunidade esportiva melhor.

O jogador já havia sido sondado pelo City Football Group, que comanda o Manchester City e várias outras equipes pelo mundo, mas o Flamengo não estava interessado na época. A abertura da janela, em janeiro, deve definir o futuro de Lincoln, que tem contrato até dezembro de 2023.