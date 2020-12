Link Building e os Backlinks Qualificados

Link building – O conjunto de links qualificados para seu site

Link building é um conjunto de ações que direcionam o público para uma página, através vários links externos que apontam para determinado site.

Sendo uma construção de links que visam gerar valor para a página, através dos backlinks.

O dinamismo da construção dos backlinks

Existem formas dinâmicas de construção do link building, através dos backlinks. Sendo assim, há empresas que vendem backlinks, ao passo que há maneiras orgânicas de gerar backlinks.

São várias as maneiras de construir relevância para seu site através de backlinks. No entanto, é necessário que os links sigam algumas regras para que sejam relevantes.

Avaliação da hospedagem e assertividade nas buscas

Os backlinks devem sempre se referir a sites que possuem autoridade na internet, bem como é necessário que avalie a hospedagem do site ao qual está se referindo nos links, bem como o seu próprio site precisa de hospedagem valorizada.

Além disso, os backlinks não podem ser quebrados, nem se referir à alguma página que está fora do ar. Por isso, é fundamental que a construção do link building seja feita de forma assertiva e direcionada.

Regras do SEO e tráfego do site

Além disso, a construção do link building ampara as ações que geram ranqueamento nos sites de buscas, ao passo que os conteúdos obedeçam às regras do SEO, aumentando tráfego do site.

A construção de links qualificados fortalece o site, trazendo autoridade. Por isso, é fundamental para as ações de Marketing Digital, já que quando o site está bem posicionado nas buscas do Google, a empresa pode diminuir os investimentos em ações pagas.