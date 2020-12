Lipe Ribeiro fica noivo de Yá Burihan após pedido feito dentro de A Fazenda 12 · .

Agora é oficial: Lipe Ribeiro pediu Yá Burihan em casamento na noite da véspera do Natal (24), com direito a anel de compromisso e buquê de flores. O ex-participante de A Fazenda 12 já tinha feito a proposta à namorada dentro do confinamento, um dia antes da grande final, quando a morena entrou de surpresa no reality show da Record.

De joelhos aos pés da digital influencer, o ex-peão organizou uma cena para que tudo saíssem como imaginava e publicou no Instagram um vídeo do momento romântico. Em uma comemoração natalina íntima, ele se declarou na frente dos convidados e deixou Yasmin surpresa.

Na legenda da publicação, Lipe fez mais uma declaração de amor: “E o pedido oficial veio. Agora, sim, oficialmente noivos. Nunca tive dúvida de que você era a mulher que eu queria viver o resto da minha vida, e estar dentro daquele confinamento me dava essa certeza mais a cada dia. Definitivamente, o amor sempre vence. E juntos, meu amor, somos imbatíveis. Eu te amo, minha noiva”.

Emocionada, a modelo publicou imagens do noivado em seu perfil e também se declarou o empresário: “Essa noite, que já é especial, hoje se tornou mais especial ainda. É difícil comemorar em um ano tão difícil, mas esse ano revolucionou nossas vidas. Trouxe amadurecimento, evolução, trouxe a certeza de que nosso amor é para a vida toda, trouxe o desafio mais louco que nós dois já enfrentamos ‘juntos’, trouxe o Be e agora o nosso noivado. Não tenho palavras para expressar minha felicidade. O amor sempre vence e juntos somos imbatíveis. Agora, sim, te amo até o fim”.

Lipe e Ya se conheceram no De Férias com o Ex, reality show da MTV que gerou a fama do empresário de macho escroto, devido suas atitudes com as mulheres do programa.

Confira as publicações abaixo: