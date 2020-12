Lipe Ribeiro vence prova especial de A Fazenda 12 e ganha um carro · .

Após uma madrugada inteira de desafios no Fazendão, Lipe Ribeiro foi o grande vencedor da prova especial e misteriosa de A Fazenda 12. Dividida em etapas, a dinâmica foi concluída após um duelo entre o ex-De Férias com o Ex e Biel na manhã deste domingo (13). Lipe ganhou um carro, e seus assistentes levaram R$ 20 mil cada.

Para a atividade especial do reality, todos os participantes eliminados voltaram ao jogo. Cada peão que ainda está na casa pôde escolher dois assistentes para formarem seus times na competição.

Os trios foram os seguintes: Stéfani Bays com JP Gadêlha e MC Mirella; Lipe Ribeiro com Lucas Maciel e Raissa Barbosa; Biel com Rodrigo Moraes e Cartolouco; Lidi Lisboa com Fernandinho Beatbox e Mateus Carrieri; Tays Reys com Juliano Ceglia e Jakelyne Oliveira e Jojo Todynho com Mariano e Victória Villarim.

Duas ex-participantes não foram escolhidas por ninguém, mas tiveram poderes especiais para dar vantagens a alguns times durante a dinâmica: Luiza Ambiel e Carol Narizinho.

Os desafios foram divididos em várias etapas, e a cada jogo vencido o peão capitão do time acumulava pontos na contagem geral. No final, os times de Lipe e Biel tinham as maiores pontuações. Para desempatar, os dois duelaram e refizeram uma das etapas da prova, em que deveriam puxar um barbante de dentro de uma garrafa, sem derrubar uma bolinha que estava no gargalo.

Lipe conseguiu completar este desafio segundos antes de Biel, e assim foi consagrado como o vencedor da prova final. A vitória dele foi comemorada pela maior parte dos participantes e elimados. Os integrantes do time de Biel, que ficou em segundo lugar, ganharam R$ 10 mil. “Os outros capitães e assistentes levam R$ 10 mil cada um”, explicou Mion.

Ao voltarem para a sede, os peões encontraram o carro que Lipe ganhou, e todos o parabenizaram e comemoraram muito. O peão entrou no carro, disse que levaria a namorada para passear e agradeceu. “Deus é bom o tempo todo”, disse a Jojo Todynho. Agitados, os peões só foram dormir após as 8h.

Logo em seguida, a imagem do Playplus foi cortada para a área externa da sede, vazia, sem que o público pudesse ver os desdobramentos da situação. Ao longo de toda a madrugada, a plataforma mostrou apenas os trechos decisivos das atividades, e em vários momentos o Playplus cortou as cenas, o que causou revolta nas redes sociais.

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

