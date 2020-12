Lipe se descuida e deixa pênis à mostra; fãs comparam com Mariano · .

Em A Fazenda 12, Lipe Ribeiro se descuidou durante a troca de roupa e deixou seu pênis à mostra. Nesta segunda-feira (30), a cena viralizou nas redes sociais e os fãs do reality compararam a parte íntima do ex-MTV com a de Mariano, que passou por uma situação parecida no confinamento.

Após o banho na área externa, o ex-De Férias com o Ex trocou de roupa sozinho na baia quando cometeu o deslize. Segundos depois, a produção do reality trocou a câmera da transmissão 24 horas do PlayPlus, mas os telespectadores que acompanhavam o conteúdo conseguiram ver a cena e compartilharam no Twitter.

Na rede social, os fãs do reality relembraram a cena em que Mariano também se descuidou no confinamento e começaram a comparar o tamanho dos atributos de cada peão. “A rola do Mariano é duas vezes maior que a do Lipe”, opinou um perfil identificado como Lívia.

“O *** do Lipe tem mais participação que o Mariano na Fazenda”, comentou uma usuária identificada como Lua. Uma parcela dos internautas afirmou que o namorado de Yá Burihan cometeu o deslize de propósito para competir com o dono do hit Camaro Amarelo.

“Lipe apelando e nem disfarça. Cria de reality e esqueceu das câmeras? Me engana que eu gosto. Querendo disputar com o Mariano. Na reta final, vale tudo por dinheiro. Ridículo”, afirmaram os perfis identificados como Fernanda, Sammy, entre outros.

Na atual temporada, além de Mariano e Lipe, Rodrigo Moraes também mostrou demais.

Confira o vídeo e alguns tuítes sobre o caso:

gente a rola do lipe pic.twitter.com/1ASqfWpVEV

— ͏vini (@ringsbloodIine) December 1, 2020

A rola do Mariano é duas vezes maior que a do lipe pic.twitter.com/luGVdlFc30

— bad livinha 🍫 (@eulivinhasz) December 1, 2020

o *** do Lipe tem mais participação que o Mariano na fazenda!!!kkkkkkkkkkkkkkkk

— lua🍸 (@aaguiarbbk) December 1, 2020

Lipe apelando e nem disfarça.

Cria de reality e esqueceu as câmeras? Me engana que eu gosto. Querendo disputar com Mariano. Na reta final vale tudo por dinheiro. Ridículo! https://t.co/cU8oja72u3

— Sammy 🏝️ (@swdxgirls) December 1, 2020

Lipe apelando e nem disfarça.

Cria de reality e esqueceu as câmeras? Me engana que eu gosto. Querendo disputar com Mariano. Na reta final vale tudo por dinheiro. Ridículo!

— fernanda (@rmcffer) December 1, 2020

nudes do lipe mano EU QUERO DESVER

— ka. (@comentalv) December 1, 2020

