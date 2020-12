Liquidação – A Estratégia Para o Sucesso da Sua Loja

Liquidação é uma oportunidade de novos negócios para o comércio

As liquidações chamam a atenção de todos, e por isso, é uma forma estratégica de aumentar as suas vendas. No entanto, não é só para aumentar as vendas que as liquidações servem, elas podem amparar outras objetividades da empresa.

Uma ótima oportunidade chamar a atenção, a liquidação é uma estratégia antiga que sempre deu certo no comércio.

Giro de estoque e fidelização de clientes

Todavia, as empresas podem tirar proveito dessa estratégia alcançando outros objetivos, como aumentar seu giro de estoque e aumentar os clientes fixos.

Sendo assim, algumas considerações fazem diferença para o sucesso da sua liquidação em todas as suas objetividades.

Preço imperdível

Itens expostos em volume passam a ideia de preço baixo. Por isso, exponha uma quantidade alta de mercadorias, passando a imagem ao cliente de que o preço está realmente imperdível.

Organização dos itens

Organização dos itens faz diferença na atração do cliente. Por isso, organize as peças de acordo com o preço.

No caso de roupas e acessórios por exemplo, organize os tamanhos e os preços. Uma vez que a facilidade em encontrar a numeração correta aumenta o interesse do cliente pelo produto.

À direta da entrada da sua loja

Os clientes tendem a olhar primeiramente para a direta da entrada das lojas. Por isso, é lá que estão as peças em liquidação. Uma forma natural de atrair a atenção das pessoas.

A vitrine que diz ao cliente o tamanho da sua liquidação

A vitrine deve estar de acordo com o perfil do seu cliente. Por isso, é fundamental que saiba quem é o seu público-alvo.

Assim sendo, se a sua atuação for no comércio popular, é importante que a sua liquidação exponha o percentual do desconto. Decerto que esse detalhe faz toda a diferença para atrair o público.