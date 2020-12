Little Nightmares II: demo está disponível para PC via Steam

A Bandai Namco disponibilizou nesta quarta-feira (9) a demo jogável de Little Nightmares II. Por enquanto, a demonstração poderá ser jogada apenas por jogadores do PC via Steam, chegando no início de 2021 para os consoles.

Durante a campanha da demo, os jogadores irão controlar Mono e deverão seguir em direção à Signal Tower. Muitas ameaças e eventos apavorantes estarão no caminho, e o herói deve ir além de seu limite para resgatar a pequena Six enquanto foge de um caçador implacável.

Training begins today, little ones.

The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU

— Little Nightmares II (@LittleNights) December 9, 2020