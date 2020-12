Liverpool: Alexander-Arnold rebate provocação de Mourinho e ironiza treinador: ‘O melhor time venceu’

Nesta quarta-feira (16), além de perder a partida para o Liverpool por 2 a 1, o Tottenham também viu o rival tomar a liderança da competição. Após o confronto, o técnico José Mourinho, em entrevista coletiva, afirmou que o ‘melhor time’ perdeu e detonou a postura de Jurgen Klopp à beira do campo.

“Eu falei para o Klopp que o melhor time perdeu. Ele discordou. Em tempo, se eu me comportasse como ele na beira do campo, o resultado seria muito diferente”, disparou Mourinho.

No entanto, as declarações não foram ouvidas caladas por parte do Liverpool. Alexander-Arnold, um dos principais jogadores dos Reds, utilizou as redes sociais para rebater o português e provocá-lo.

O lateral-direito, que também defende a seleção inglesa, em seu Twitter, escreveu: ‘o melhor time venceu’, acompanhado de um emoji ironizando.

Veja abaixo a publicação do lateral inglês:

Com a vitória, o Liverpool chegou aos 28 pontos conquistados e, agora, lidera a Premier League. Já o Tottenham, que sofreu sua segunda derrota na competição, está em segundo, com 25.