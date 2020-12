Liverpool empata com Fullham e perde chance de assumir liderança do Inglês

Os times que brigam pela liderança do Campeonato Inglês tropeçaram neste domingo, nos jogos da 12ª rodada . Após o Tottenham empatar com o Crystal Palace, o Liverpool visitou o Fullham, em jogo que terminou em 1 a 1. Desta fora, os Spurs seguem na ponta da tabela.

Os Reds tiveram trabalho no primeiro tempo, com os donos da casa adotando uma postura agressiva e criando chances de gol. O Fullham conseguiu balançar as redes aos 25 minutos, em um belo chute cruzado de Reid.

Com o gol sofrido, o time de Klopp precisou se mandar para o ataque, mas encontrou dificuldades. O empate só foi ocorrer aos 35 minutos, em uma cobrança de pênalti de Salah. Os atuais campeões seguiram pressionando. Ainda assim, não foi possível sair com os três pontos.

Com o resultado, o Liverpool segue na segunda colocação com 25 pontos, ficando atrás do Tottenham por conta dos critérios de desempate. Já o Fullham se mantém na 17ª posição com oito pontos.