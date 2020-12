Liverpool empata com o Fulham e segue em segundo no Inglês

Em jogo da 12ª rodada do Campeonato Inglês, Fulham e Liverpool ficaram no 1 a 1, na tarde deste domingo, no Craven Cottage, na Grande Londres. Reid abriu o placar para os donos da casa, enquanto Salah igualou para os Reds, com um gol em cada tempo. A partida contou com um público de duas mil pessoas, que obedeceram o protocolo de segurança contra a COVID-19. Por falar na doença, a Inglaterra está em processo gradual de vacinação.

Com o resultado, o Liverpool segue em segundo, agora com 25 pontos, empatado com o líder Tottenham, que tem saldo de gols melhor(14 a 9). O G4 tem ainda Southampton (23) e Chelsea (22). Os quatro já jogaram na rodada. O quinto lugar é o Leicester, com 21, que joga ainda neste domingo, às 16h15, em casa, contra o Brighton. O Fulham é apenas o 17º, primeiro fora do Z3, com oito pontos.

Primeiro tempo

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, já teria seis desfalques para a partida, todos machucados (Joe Gomez, Van Djik, Thiago Alcântara, Milner Shaquiri e Tsimikas), mas, horas antes do jogo, o português Diogo Jota foi diganosticado com uma lesão no joelho, sofrida no empate contra o Midtjylland, na última quarta, pela Champions. Assim, o comandante alemão precisou, entre outras, improvisar o volante/lateral Fabinho na zaga.

E, claro, o Fulham soube se aproveitar disso, que começou arrasador, exigindo boas defesas do goleiro Alisson, e explorando a fragilidade de Fabinho e Matip. Os Reds até que tinham mais posse, mas os donos da casa, que jogam na Grande Londres, eram impecáveis na marcação e nos contra-ataques. Em uma dessas, aos 25, Lookman tocou para Reid, que invadiu a área e chutou cruzado, sem chances para o arqueiro. Salah e Mané responderam, mas os donos da casa terminaram o primeiro tempo com mais finalizações (6 a 4), mas com menos posse de bola (30 a 70).

Etapa final

​No intervalo, Klopp sacou o zagueiro Matip (que saiu machucado) e lançou o atacante Minamino. Ficou com dois laterais e um volante improvisado, além de adiantar ainda mais a marcação Ou seja, foi para tudo ou nada. O Liverpool amassou ainda mais o Fulham,que até tentava, mas não conseguia encaixar um contra-ataque. E os Reds tanto amassaram que foram recompensados com o gol de empate aos 34, com gol de Salah batendo pênalti, após Kamara colocar a mão na bola.