Liverpool flerta com o perigo, vê West Bromwich empatar no final e perde a chance de abrir larga vantagem na Premier League

O Liverpool teve muito mais trabalho do que esperava neste domingo (27) diante do West Bromwich, pela Premier League. Com uma atuação burocrática, o time de Jürgen Klopp pagou caro: viu o vice-lanterna arrancar um suado empate em 1 a 1 já nos minutos finais do segundo tempo e atrapalhar seus planos de iniciar uma disparada na liderança.

Afinal, a equipe segue na ponta, mas ao invés de abrir 5 pontos de vantagem para o Everton, segundo colocado, e 4 para o Leicester, terceiro, ambos também já com 15 jogos, tem agora apenas 3. E ainda tem o Manchester United, quarto e 5 atrás, mas com uma partida a menos, mesma situação do Manchester City, que está 6 distante do atual campeão – veja a classificação completa.

Com um amplo domínio em toda a primeira etapa, a equipe de Salah e companhia, que chegou a ter mais de 85% de posse de bola, acertou o gol apenas na finalização de Mané, que abriu o placar após lançamento primoroso de Matip.

Mais tarde, já na etapa final, o zagueiro sentiu uma lesão em uma das virilhas e deu lugar ao jovem Williams.

Em todo o restante do tempo, a equipe de Klopp rondou a área e sufocou, mas pouco fez para ameaçar de fato a meta do West Bromwich, agora sob comando do veterano Sam Allardyce, de 66 anos e contratado no último dia 20 para o lugar de Slaven Bilic e para salvar o time do rebaixamento. Assinou por um ano e meio.

Por outro lado, o time visitante, que apostava na chamada ‘uma bola’ para tentar o empate, teve duas oportunidades claras de gols, mas em ambas parou no goleiro Alisson.

Porém, o brasileiro nada pôde fazer quando o grandalhão Ajayi subiu mais do que Fabinho para testar, contar com a sorte e garantir o empate para o West Brom já aos 37 minutos.

Nos acréscimos, após cruzamento para a área, Roberto Firmino ainda teve uma chance de ouro de cabeça, mas viu o goleiro Johnstone operar um milagre e evitar a vitória dos donos da casa.

Liverpool 1 x 1 West Bromwich

GOLS: Sadio Mané, aos 12 minutos do 1° tempo (LIV) e Ajayi, aos 37 minutos do 2° tempo (WBC)

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Matip (Williams), Fabinho, Robertson; Jones (Oxlade-Chamberlain), Henderson, Wijnaldum; Salah, Mané, Roberto Firmino (Origi). Técnico: Jürgen Klopp

WEST BROMWICH: Johnstone; Furlong, Ajayi, O’Shea, Gibbs; Robinson (Matheus Pereira), Phillips, Sawyers, Gallagher (Ivanovic), Diangana; Ahearne-Grant (Austin). Técnico: Sam Allardyce

– Sadio Mané estava há 10 partidas sem marcar

– Liverpool apenas uma finalização a gol no 1° tempo

– Liverpool chegou a ter 85% de posse de bola

– West Bromwich acertou mais o gol do que o Liverpool

– Sam Allardyce segue sem perder como visitante para Jürgen Klopp

Classificação

– Liverpool – 1ª posição – 32 pontos

– West Bromwich – 19ª posição – 8 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela Premier League.

Quarta-feira, 30/12, 17h*, Newcastle x Liverpool

Terça-feira, 29/12, 15h*, West Bromwich x Leeds

*horário de Brasília