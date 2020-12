Liverpool goleia Wolverhampton em Anfield e segue na cola do Tottenham

Neste domingo, Liverpool e Wolverhampton se enfrentaram em Anfield, na cidade de Liverpool, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe comandada pelo técnico Jurgen Klopp não deu chances para os visitantes e goleou por 4 a 0, triunfo que mantém acirrada a disputa pela liderança.

Com o resultado, os Reds seguem na vice-liderança com 24 pontos conquistados, mesmo número do primeiro colocado Tottenham, que leva vantagem nos critérios de desempate. Os Wolves, por sua vez, ficam na 10ª posição com 17 pontos.

Os donos da casa abriram o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo. Henderson fez o lançamento para Salah, o zagueiro Coady tentou dominar no peito, mas acabou deixando a bola para o egípcio bater cruzado de pé esquerdo e balançar as redes.

O segundo gol veio aos 12 minutos da etapa final. Em contra-ataque mortal, Henderson lançou Wijnaldum, que avançou até a entrada da área e finalizou bonito, no ângulo esquerdo do goleiro Rui Patrício. Aos 21, Salah recebeu de Henderson após cobrança curta de escanteio e cruzou para Matip completar de cabeça e ampliar.

Aos 32 minutos, Semedo, contra, fechou a goleada dos Reds. Alexander-Arnold foi lançado pela direita em velocidade e fez o cruzamento. O lateral dos Wolves deu um carrinho, disputou com Mané e acabou mandando contra o próprio patrimônio.

Pela próxima rodada, o Wolverhampton volta a campo no sábado (12), quando recebe o Aston Villa. No dia seguinte, o Liverpool encara o Fulham, fora de casa. Antes, os Reds visitam o Midtjylland. na quarta-feira (9), pelo fechamento da fase de grupos da Liga dos Campeões.