Liverpool supera o United e contrata zagueiro de 16 anos por R$ 1,6 milhão

O Liverpool deve anunciar oficialmente nas próximas horas a contratação do zagueiro espanhol, Stefan Bajcetic, de 16 anos, joia da base do Celta de Vigo, por 224 mil libras, cerca de R$ 1,6 milhão.

O Manchester United também estava no páreo para a contratação do jovem atleta, mas, segundo o “The Athletic”, os Reds levaram a melhor e convenceram o jogador a trocar a Espanha por Liverpool. O clube de Jurgen Klopp acompanha o futebol de Bajcetic desde 2019.

Aparentemente, o United estava na frente na disputa para contratar o zagueiro, mas integrantes da comissão técnica do Liverpool, como o diretor das categorias de base, Alex Inglethorpe, convenceram Bajcetic a acertar com os Red.

O Liverpool tem trabalhado para reforçar a base e já preparar o caminho para ter um time fortíssimo no futuro. Recentemente, o clube acertou a contratação de Calum Scanlon, de apenas 15 anos, lateral-esquerdo que também atua no meio-campo e que estava no Birmingham City. A negociação girou em torno 400 mil libras, mais de R$ 2,8 milhões.