Lívia Andrade manda indireta para Pétala Barreiros e diz o que pensa sobre agressão · .

Em meio a uma briga pública com a ex-mulher de seu atual namorado, Marcos Araújo, Lívia Andrade mandou indiretas para Pétala Barreiros. A apresentadora disse o que pensa sobre agressão contra mulheres após a influenciadora digital acusar o empresário de tê-la agredido. “Não aceito nenhum tipo de agressão, nem a verbal”, declarou em um comentário feito nas redes sociais na quarta (30).

Depois de ser acusada pela internauta Jaciele Lima de estar apoiando as supostas agressões cometidas por Araújo, Lívia se defendeu e ainda falou o que faria se acontecesse com ela. “Nunca apoiei agressão e nunca vou apoiar. Seja de homem ou mulher”, disse a ex-contratada do SBT.

Em seguida, a loira alfinetou indiretamente Pétala. “Se fosse comigo, seria três pauladas na cabeça, polícia e cadeia. Não teria dois filhos com quem me ‘estuprou’ nem toleraria macho agressor por dinheiro nenhum nesse mundo”, concluiu a ex-apresentadora do programa Fofocalizando, atual Triturando.

Em entrevista à coluna de Fábia Oliveira do jornal O Dia, Lívia Andrade rebateu novamente as acusações de que teria sido amante do dono do festival Villa Mix.

“Primeiro eu fui levando tudo isso na brincadeira, mas depois de uma acusação grave dessas precisei tomar uma atitude. Não posso tolerar esse tipo de coisa. Me envolveram numa história bizarra da qual eu não tenho absolutamente nada a ver!”, criticou a comunicadora.

“A garota não está se preservando nesse momento delicado (puerpério), não está preservando os filhos e acho que quis me usar pra ter mais visibilidade, seguidores e alcançar mais público pra contar a história dela. Ela já fez isso outras vezes mas não conseguiu tanta visibilidade e agora resolveu se aproveitar de mim de uma maneira bem errada!”, acusou ela.

“Ela foi amante do cara e resolveu jogar essa bucha logo pra mim? A amante foi ela, não eu! Não tenho nada a ver com essa relação conturbada e tóxica! Não vou permitir nem aceitar que inventem história com meu nome”, finalizou a ex-funcionária de Silvio Santos.

